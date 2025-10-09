Strażacy z KP PSP Stalowa Wola zwyciężyli w mistrzostwach województwa

Po emocjonujących zmaganiach, w których liczyła się precyzja, szybkość i doskonała technika działań ratowniczych, stalowowolscy strażacy okazali się bezkonkurencyjni, zdobywając 151 punktów i sięgając po pierwsze miejsce.

Na podium znaleźli się również:

- KM PSP Tarnobrzeg – 148 pkt

- KP PSP Jasło – 147 pkt

Pozostałe miejsca zajęli m.in.: KP PSP Kolbuszowa i Brzozów (po 137 pkt), Nisko (123 pkt), Sanok (119 pkt), Jarosław (117 pkt), Mielec (115 pkt), Rzeszów i Dębica (po 112 pkt), Lubaczów (111 pkt), Łańcut i Przemyśl (po 109 pkt), Leżajsk (103 pkt), Przeworsk (101 pkt), Krosno (97 pkt), Ropczyce (90 pkt), Ustrzyki (82 pkt), Strzyżów (78 pkt) oraz Lesko (74 pkt).

Zmagania w Nisku obserwowali m.in. zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Dariusz Homa i st. bryg. Adam Wiśniewski, starosta niżański Robert Bednarz, burmistrz Niska Konrad Krzyżak, Józef Gdański z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz komendanci miejscy i powiatowi PSP z całego regionu.