Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Strażacy z KP PSP Stalowa Wola zwyciężyli w mistrzostwach województwa

Stalowa Wola znów udowodniła, że ma jednych z najlepszych strażaków w regionie! Drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze Stalowej Woli zwyciężyła w I Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Ratownictwie Technicznym, które odbyły się w Nisku.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Po emocjonujących zmaganiach, w których liczyła się precyzja, szybkość i doskonała technika działań ratowniczych, stalowowolscy strażacy okazali się bezkonkurencyjni, zdobywając 151 punktów i sięgając po pierwsze miejsce.

Na podium znaleźli się również:

- KM PSP Tarnobrzeg – 148 pkt

- KP PSP Jasło – 147 pkt

Pozostałe miejsca zajęli m.in.: KP PSP Kolbuszowa i Brzozów (po 137 pkt), Nisko (123 pkt), Sanok (119 pkt), Jarosław (117 pkt), Mielec (115 pkt), Rzeszów i Dębica (po 112 pkt), Lubaczów (111 pkt), Łańcut i Przemyśl (po 109 pkt), Leżajsk (103 pkt), Przeworsk (101 pkt), Krosno (97 pkt), Ropczyce (90 pkt), Ustrzyki (82 pkt), Strzyżów (78 pkt) oraz Lesko (74 pkt).

Zmagania w Nisku obserwowali m.in. zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Dariusz Homa i st. bryg. Adam Wiśniewski, starosta niżański Robert Bednarz, burmistrz Niska Konrad Krzyżak, Józef Gdański z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz komendanci miejscy i powiatowi PSP z całego regionu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

