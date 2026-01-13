Miesięcznik
Strażacy z Kłyżowa pomagali przy odśnieżaniu dachu szkoły w Stalowej Woli

Gdy bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły stanęło pod znakiem zapytania z powodu zalegającego śniegu na dachach, z pomocą przyszli strażacy z Kłyżowa. Ich szybka reakcja i profesjonalizm pozwoliły uniknąć zagrożenia i przywrócić spokój w Katolickiej Szkole w Stalowej Woli.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Strażacy z Kłyżowa zostali poproszeni o pomoc przez dyrektora Katolickiej Szkoły w Stalowej Woli, a zarazem rezydenta ich parafii, księdza Tomasza Orła. Powodem była duża ilość śniegu zalegająca na dachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej, która mogła stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej.

Praca na wysokości zawsze wiąże się z ryzykiem, jednak doświadczenie i profesjonalizm strażaków sprawiły, że akcja przebiegła bez żadnych komplikacji.Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że Straż Pożarna w Kłyżowie to nie tylko jednostka gotowa do wyjazdów alarmowych, ale także formacja, która z empatią i zaangażowaniem wspiera lokalną społeczność w codziennych wyzwaniach. Pomoc przy odśnieżaniu szkoły to przykład troski o bezpieczeństwo najmłodszych i odpowiedzialności za wspólne dobro.

Dla uczniów i pracowników szkoły była to nie tylko realna pomoc, ale również piękna lekcja solidarności i współpracy. W takich chwilach widać wyraźnie, jak wielką rolę w życiu lokalnej społeczności odgrywają strażacy, zawsze gotowi, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

