Strażacy KP PSP Stalowa Wola wicemistrzami Podkarpacia w Sporcie Pożarniczym

Mistrzostwo wywalczyła drużyna Komendy Miejskiej PSP w Krośnie (25,06 s), a miejsce na podium uzupełniła reprezentacja KP PSP Brzozów (28,77 s). Tuż za podium uplasowały się: 4. KP PSP Łańcut i 5. KP PSP Sanok. Na miejscu 11. sklasyfikowano zespół KP PSP Nisko.

Wicemistrzowie województwa, drużyna KP PSP Stalowa Wola występowała w składzie: Michał Kurkiewicz, Marcin Kurkiewicz, Mateusz Kurkiewicz, Damian Robak, Wojciech Samko, Dawid Cichoń, Jakub Polowski, Kacper Jaroń. Trenerem jest Grzegorz Olejarz.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwała komisja sędziowska składająca się z funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, kierowana przez bryg. Tomasza Kosibę.W uroczystej inauguracji mistrzostw oraz w ceremonii zakończenia, podczas której nagradzono najlepsze drużyny uczestniczyli m.in: zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusz Homa, kapelan wojewódzki strażaków ks. Paweł Samborski i komendant powiatowy PSP w Nisku st. bryg. Andrzej Kołodziej.

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