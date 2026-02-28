Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
0.0 / 5
Radomyśl nad Sanem 28 lutego 2026

Strażacy gotowi na każdą sytuację dzięki nowoczesnemu sprzętowi

Po podpisaniu umów użyczenia, wójt gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz wręczył przedstawicielom lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nowoczesne wyposażenie, zakupione w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Dzięki dotacji w wysokości 661 tys. zł, przekazanej przez wojewodę, gminne jednostki zyskały narzędzia pozwalające sprawniej reagować w nagłych sytuacjach i skuteczniej chronić mieszkańców.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jednostki z Chwałowic, Antonowa, Radomyśla nad Sanem, Dąbrowy Rzeczyckiej, Rzeczycy Okrągłej i Rzeczycy Długiej otrzymały między innymi pompy do czystej i brudnej wody, przenośne radiotelefony, łódź płaskodenną oraz najaśnice z własnym zasilaniem i z agregatem. Strażacy wzbogacili się także w specjalistyczną odzież ochronną - hełmy, buty i rękawice przygotowane do ekstremalnych warunków.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 661 tys. zł, z czego 525 tys. zł stanowiła dotacja, a reszta była wkładem własnym gminy.

Środki finansowe pozwoliły również na doposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej. Trafiły tam m.in. cysterna na wodę pitną na przyczepie, pompa-odsysacz, mobilny agregat prądotwórczy, osuszacze powietrza, nagrzewnice olejowe oraz najaśnice i radiotelefony.

Dzięki tym inwestycjom lokalne jednostki są lepiej przygotowane do udzielania pomocy i szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. To krok naprzód w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i wzmocnieniu zdolności operacyjnych straży.

Fot. www.radomysl.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
100 lat Józefa Kobylarza. Wyjątkowy jubileusz mieszkańca Nowosielca
Nisko
100 lat Józefa Kobylarza. Wyjątkowy jubileusz mieszkańca Nowosielca
O policyjnych czworonogach z najmłodszymi
Nisko
O policyjnych czworonogach z najmłodszymi
Aktywne ferie z Wesołą Gromadką
Stalowa Wola
Aktywne ferie z Wesołą Gromadką
Ponad pół kilograma narkotyków. 19-latek trafił do aresztu
Stalowa Wola
Ponad pół kilograma narkotyków. 19-latek trafił do aresztu
Czujki trafią do najbardziej potrzebujących
Stalowa Wola
Czujki trafią do najbardziej potrzebujących
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
Stalowa Wola
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
Historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia
Stalowa Wola
Historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia
Prace na ulicy Sandomierskiej w Nisku wznowione
Nisko
Prace na ulicy Sandomierskiej w Nisku wznowione
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu