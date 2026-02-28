Strażacy gotowi na każdą sytuację dzięki nowoczesnemu sprzętowi

Jednostki z Chwałowic, Antonowa, Radomyśla nad Sanem, Dąbrowy Rzeczyckiej, Rzeczycy Okrągłej i Rzeczycy Długiej otrzymały między innymi pompy do czystej i brudnej wody, przenośne radiotelefony, łódź płaskodenną oraz najaśnice z własnym zasilaniem i z agregatem. Strażacy wzbogacili się także w specjalistyczną odzież ochronną - hełmy, buty i rękawice przygotowane do ekstremalnych warunków.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 661 tys. zł, z czego 525 tys. zł stanowiła dotacja, a reszta była wkładem własnym gminy.

Środki finansowe pozwoliły również na doposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej. Trafiły tam m.in. cysterna na wodę pitną na przyczepie, pompa-odsysacz, mobilny agregat prądotwórczy, osuszacze powietrza, nagrzewnice olejowe oraz najaśnice i radiotelefony.

Dzięki tym inwestycjom lokalne jednostki są lepiej przygotowane do udzielania pomocy i szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. To krok naprzód w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i wzmocnieniu zdolności operacyjnych straży.

Fot. www.radomysl.pl