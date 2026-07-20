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20 lipca 2026

Strażackie wozy zjechały do Grębowa

Miłośnicy pożarnictwa spotkali się podczas V Zlotu Samochodów Strażackich, który odbył się w Grębowie. Wydarzenie przyciągnęło druhów z wielu jednostek oraz mieszkańców, którzy mogli z bliska obejrzeć strażackie pojazdy i uczestniczyć w licznych pokazach.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jedną z pierwszych atrakcji było piana party, które tradycyjnie cieszyło się największym zainteresowaniem najmłodszych uczestników.

W dalszej części programu zaprezentowano pokaz psów ratowniczych Grupy STORAT. Publiczność mogła zobaczyć umiejętności czworonogów wykorzystywanych podczas akcji poszukiwawczych. Nie zabrakło również pokazu ratownictwa technicznego, podczas którego strażacy zaprezentowali działania prowadzone podczas wypadków drogowych.

Duże zainteresowanie wzbudził także zrzut wody oraz parada wozów strażackich. Kolumna pojazdów przejechała ulicami, prezentując zarówno nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze, jak i wozy będące dumą jednostek OSP.

Na zakończenie uczestnicy bawili się podczas zabawy z DJ-em. V Zlot Samochodów Strażackich był okazją nie tylko do integracji środowiska strażackiego, ale również do promocji działalności ochotniczych straży pożarnych i zaprezentowania ich sprzętu mieszkańcom.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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