Strażacki bilans 2025 - powiat stalowowolski

Najliczniejszą grupę stanowiły miejscowe zagrożenia - 949 interwencji, co przełożyło się na ponad 64 procent wszystkich zdarzeń. Pożary wystąpiły 467 razy, odpowiadając za niemal jedną trzecią wyjazdów, natomiast alarmy fałszywe odnotowano 60 razy. Szczególnie zauważalny był wzrost liczby pożarów - o 119 zdarzeń, czyli ponad 34 procent w porównaniu do roku wcześniejszego.

Pod względem skali pożarów dominowały zdarzenia niewielkie. Aż 441 pożarów miało charakter mały, co stanowiło ponad 94 procent wszystkich pożarów. Odnotowano również 22 pożary średnie, głównie obiektów mieszkalnych i gospodarczych oraz terenów otwartych. W ciągu roku doszło także do czterech pożarów dużych i bardzo dużych, w tym m.in. pożarów obiektów przemysłowych i usługowo-mieszkalnych oraz rozległych pożarów terenów rolnych i leśnych.

Wśród miejscowych zagrożeń największy udział miały zdarzenia związane z warunkami atmosferycznymi. Silne wiatry były przyczyną 243 interwencji, głównie związanych z usuwaniem powalonych drzew i zabezpieczaniem uszkodzonych dachów. Strażacy wyjeżdżali również do 125 wypadków i kolizji drogowych oraz 73 razy udzielali pomocy zespołom ratownictwa medycznego.

Analizując rozmieszczenie zdarzeń, w samej Stalowej Woli zanotowano 23 interwencje mniej niż w roku 2024. Spadki wystąpiły także w gminach Radomyśl nad Sanem i Zaklików, natomiast największy wzrost liczby wyjazdów odnotowano w gminie Zaleszany.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu uczestniczyło 1195 zastępów PSP, a jednostki OSP wyjeżdżały 1450 razy. Łącznie w akcjach brało udział 4076 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 7478 druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na koniec 2025 roku system ratowniczy w powiecie tworzyły dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP oraz 19 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wspieranych przez kolejne jednostki spoza KSRG. Największe natężenie miejscowych zagrożeń odnotowano w lipcu - 242 zdarzenia, przy czym wysoki poziom interwencji utrzymywał się również w czerwcu i sierpniu. We wrześniu dominowały działania związane z usuwaniem zagrożeń powodowanych przez owady błonkoskrzydłe.