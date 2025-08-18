Stracił ponad 100 tysięcy złotych na fałszywej inwestycji

Do oszustwa doszło w okresie od maja do sierpnia. Najpierw oszust skontaktował się z pokrzywdzonym przez komunikator internetowy i zaproponował mu inwestycję na platformie finansowej. Początkowo wpłacone pieniądze rzeczywiście przynosiły szybki zysk, jednak gdy 39-latek próbował je wypłacić, okazało się, że konto zostało zablokowane. Aby je odblokować, mężczyzna musiał wykonywać kolejne przelewy.

Kilka tygodni później skontaktowała się z nim rzekoma firma windykacyjna, która obiecywała pomoc w odzyskaniu zamrożonych środków. Mieszkaniec powiatu podpisał elektroniczną umowę i, zachęcany zapewnieniami o rychłym zwrocie pieniędzy, przelał na zagraniczne konta w sumie około 100 tys. zł.

– Przestępcy nie tylko przejmują zainwestowane pieniądze, ale także próbują wyłudzić kolejne środki finansowe, pobierając nienależne opłaty – podkreśla aspirant Małgorzata Kania ze stalowowolskiej policji.

Dopiero w sierpniu 39-latek zrozumiał, że padł ofiarą oszustwa i zgłosił się na policję.

Funkcjonariusze przypominają, że metoda na fałszywe giełdy czy aplikacje inwestycyjne staje się coraz częstszym sposobem wyłudzania pieniędzy. – Apelujemy o zachowanie rozwagi przy tego typu transakcjach. Nie należy ulegać presji i wierzyć w obietnice szybkiego zysku – ostrzega aspirant Małgorzata Kania.

Policja radzi, jak chronić się przed podobnymi oszustwami:

zawsze sprawdzaj podmiot, z którym podejmujesz współpracę,

nie instaluj oprogramowania sugerowanego przez rozmówców,

nie klikaj w nieznane linki i nie pobieraj podejrzanych aplikacji,

nie podawaj haseł, PIN-ów ani kodów dostępu,

nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili.

– Jeśli coś budzi wątpliwości, lepiej zrezygnować z transakcji niż stracić oszczędności życia – dodaje aspirant Małgorzata Kania.