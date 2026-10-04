Sto lat OSP w Hucie Krzeszowskiej

Obchody odbyły się 27 września i zgromadziły strażaków z gminy Harasiuki, przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek OSP, samorządowców oraz mieszkańców.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej. Proboszcz ks. Krzysztof Koprowski poświęcił nowy sztandar jednostki oraz figurę św. Floriana - patrona strażaków.

Następnie uczestnicy przenieśli się na plac szkolny, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu. Przypomniano stuletnią historię miejscowej OSP, odbyło się symboliczne wbijanie gwoździ w pamiątkową tablicę, a nowy sztandar został przekazany strażakom.

Podczas obchodów wręczono również medale i odznaczenia druhnom i druhom z terenu gminy Harasiuki, doceniając ich działalność i zaangażowanie w służbę.

W jubileuszu uczestniczyli także przedstawiciele Powiatu Niżańskiego: wicestarosta Józef Sroka, przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko oraz członek Zarządu Powiatu Dariusz Łebko. Przekazali jednostce pamiątkowy grawerton i gratulacje z okazji 100-lecia działalności.

Źródło: Powiat Niżański