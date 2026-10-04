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Harasiuki 4 października 2026

Sto lat OSP w Hucie Krzeszowskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Krzeszowskiej świętowała 100-lecie działalności. Jubileusz był okazją do przypomnienia historii jednostki, uhonorowania druhów, a jednym z najważniejszych momentów uroczystości było przekazanie strażakom nowego sztandaru.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Obchody odbyły się 27 września i zgromadziły strażaków z gminy Harasiuki, przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek OSP, samorządowców oraz mieszkańców.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej. Proboszcz ks. Krzysztof Koprowski poświęcił nowy sztandar jednostki oraz figurę św. Floriana - patrona strażaków.

Następnie uczestnicy przenieśli się na plac szkolny, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu. Przypomniano stuletnią historię miejscowej OSP, odbyło się symboliczne wbijanie gwoździ w pamiątkową tablicę, a nowy sztandar został przekazany strażakom.
Podczas obchodów wręczono również medale i odznaczenia druhnom i druhom z terenu gminy Harasiuki, doceniając ich działalność i zaangażowanie w służbę.

W jubileuszu uczestniczyli także przedstawiciele Powiatu Niżańskiego: wicestarosta Józef Sroka, przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko oraz członek Zarządu Powiatu Dariusz Łebko. Przekazali jednostce pamiątkowy grawerton i gratulacje z okazji 100-lecia działalności.

Źródło: Powiat Niżański

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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