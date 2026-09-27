Sto lat historii krośnieńskiego szkła. Nowa wystawa w Muzeum COP

Na wystawę trafią eksponaty ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Będą wśród nich zarówno przedmioty użytkowe i wyroby produkowane seryjnie, jak również szkło dekoracyjne i realizacje artystyczne. Część prezentowanych obiektów nie była wcześniej pokazywana.

Wystawa przypomina historię przemysłowego hutnictwa szkła w Krośnie. Pierwsza przemysłowa huta szkła została założona tam w 1919 roku. Jej budowę rozpoczęto w 1923 roku, a w styczniu 1924 roku ruszyła produkcja. W kolejnych latach przemysł szklarski stał się ważną częścią gospodarki miasta, a samo Krosno jednym z najważniejszych ośrodków tej branży w Polsce.

Prezentowana w Stalowej Woli kolekcja jest gromadzona przez Muzeum Podkarpackie od lat 70. W 1977 roku utworzono tam Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego. Od tego czasu dokumentowany jest dorobek zarówno krośnieńskich hut, jak i innych zakładów szklarskich działających na Podkarpaciu.

Ekspozycja ma pokazać, jak na przestrzeni lat zmieniały się formy, wzornictwo i technologie wykorzystywane przy produkcji szkła. To również historia ludzi związanych z hutnictwem – hutników, technologów, artystów i projektantów.

Nie bez znaczenia jest miejsce prezentacji wystawy. Choć Krosno i Stalowa Wola rozwijały się wokół innych gałęzi przemysłu, oba miasta łączy przemysłowa historia Podkarpacia. Stalowa Wola powstała w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, natomiast Krosno przez dziesięciolecia budowało swoją pozycję jako jeden z głównych ośrodków polskiego przemysłu szklarskiego.

Wernisaż wystawy „Z tradycją w przyszłość. 100 lat Krośnieńskich Hut Szkła” odbędzie się 4 października o godz. 17.00 w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli.

Wystawę będzie można oglądać do 17 stycznia 2027 roku. Jej kuratorem i autorem jest Tomasz Pisarek z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Przy przygotowaniu ekspozycji współpracowała Aleksandra Hejnar, również z krośnieńskiego muzeum.