Statystyki Podkarpacia nie są dobre

Mieszkańcy Podkarpacia to w większości kobiety (51,1 proc.). Łącznie w naszym województwie mieszka 2,1 mln osób, z czego 59 proc. to mieszkańcy wsi. W porównaniu do 2023 roku, w roku ubiegłym było nas o 8,7 tys. mniej.

W 2024 r. zawarto 6800 małżeństw, to o 825 mniej niż w 2023 r.

W minionym roku urodziło się o tysiąc dzieci mniej – zanotowano 13,9 tys. urodzeń. Zmarło 20,3 tys. osób, to o 589 zgonów więcej niż w 2023 r.

Województwo podkarpackie wykazało w 2024 roku ujemny przyrost mieszkańców.

Stolica województwa na koniec 2024 r. miała 198,3 tys. mieszkańców, co stanowi wzrost o tysiąc osób. Zawarto tu o 59 małżeństw mniej niż w 2023 r., ale liczba urodzeń wzrosła o 196, odnotowano o 107 zgonów mniej. Rzeszów jako jedyne miasto wojewódzkie miał dodatni przyrost naturalny.