Starsi Panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj…

Mecz był wyrównany, ale to gospodarze dominowali, praktycznie od początku do końca. Stal tylko trzykrotnie była na prowadzeniu. W pierwszej kwarcie, po celnym rzucie wolnym Wiktora Siemianiuka wygrywała 18:17 i na początku drugiej kwarcie, po rzucie Tomasza Krzywdzińskiego 21:19 i podkoszowej akcji Marcina Bandygi 27:26. W 14. minucie celnie z półdystansu przymierzył Cezary Gumiński (23:21) i od tego momentu z „przodu”, już do syreny końcowej była drużyna trenera Tomasza Fortuny.

10 stycznia Stal podejmie UJK Kielce (godz. 17).

AZS JAROSŁAW - STAL STALOWA WOLA 96:83 (19:18, 30:27, 22:19, 25:19)

AZS: Majka 24 (3x3), Gumiński 23 (1x3, 10 as.), Mikołajko (21, 10 zb.), Czerwonka 11 (1x3), Argasiński 4 (1x3) oraz Krawiec 13 (2x3, 8 zb.), Pławy, Gwiazdoń, Dobrzański.

STAL: Siemianiuk 23 (4xz3), Krzywdziński 17 (1x3), Łabuda 8 (2x3, 11 zb.), Maciejak 10, Maciej Paterek 2 oraz Krzek 10 (2x3), Jadaś 7, Kunc 4, Bandyga 2, Marcin Paterek.

Sędziowali: Piotr Wojciechowski, Łukasz Pawłoś.