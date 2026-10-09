Starcie sąsiadów z tabeli. Stal kontra Śląsk II

Śląsk II Wrocław to bardzo młoda drużyna, złożona w większośxc z juniorów i młodzieżowców. Tylko dwóch zawodników ma wpisane w metrykach swojego urodzenia daty z… XX wieku. To pomocnik Krzysztof Danielewicz (35 lat) i obrońca Hubert Muszyński (31 lat).

Młody Śląsk, podobnie jak nasza Stal, odniósł w tym sezonie trzy zwycięstwa i 6-krotnie schodził z boiska pokonany. Na wyjeździe najbliższy rywal Stali wygrał jeden mecz (Resovia 5:1) i trzy mecze przegrał (Podhale 1:3, GKS Tychy 0:3, Sandecja 2:4). Wrocławiania rozegrali jeden mecz mniej - zaległe spotkanie z Legią II odbędzie się cztery dni po meczu ze Stalą, w środę 14 października.

W ubiegłym sezonie Śląsk II Wrocław dwukrotnie pokonoał Stal. W domu 3:2, w Stalowej Woli 1:0. W tym drugim meczu jedyna bramka padła już w 16. sekundzie, po samobójczym trafieniu Jaroszewskiego.

Mecz Stal - Śląsk II poprowadzi 36-letni Dawid Wiśniewski z Olsztyna. Będzie to jego trzeci „występ” na murawie PCPN. W tym sezonie w 2. kolejce prowadził mecz Stal - GKS Tychy 1:2 (0:0), a w ubiegłym roku Stal - Świt Szczecin 5:2 (2:2).

Stal Stalowa Wola - Śląsk II Wrocław (sobota, 10 października, g. 16.)