Stalowa Wola 1 stycznia 2026

„Stalowy” lider zaprasza na spotkanie z Dzikami Mielec

Jeżeli jesteś fanem basketu i w pierwszy noworoczny weekend masz ochotę na żywo zobaczyć w akcji młodzieżowe stalowowolskie koszykarskie zespoły, to sobotnie przedpołudnie zarezerwuj sobie na spotkanie Stali z Dzikami Mielec, a w niedzielę wybierz się na mecz kadetów Kuźni Koszykówki z KKS MOSiR Krosno.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Stal to lider w rozgrywkach U-13 na Podkarpaciu. Drużyna trenera Jacka Wojtanowicza nie zaznała jeszcze porażki, ma na koncie 10 zwycięstw i największą w 10-zespołowej stawce ilość zdobytych punktów, średnio 106,8 pkt/mecz.Pierwszy mecz z Dzikami w Mielcu wygrała 108:50. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyli: Krzysztof Zając - 33, Maksymilian Wojtanowicz - 19 i Tomasz Skuciński - 18. Mecz Stali z Dzikami w sobotę, 3 stycznia o godzinie 10 w hali SiR przy ul. Hutniczej.

Natomiast dzień później, 4 stycznia na spotkanie z KKK MOSiR Krosno zapraszają kadeci Kuźni Koszykówki Stalowa Wola w lidze U-15. Podopieczni trenera Romana Prawicy. W Krośnia górą była Kuźnia Koszykówki, wygrywając 78:73. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli: Igor Pomarenko - 33, Tomasz Faraś - 11 i Oliwier Otto - 9. Mecz Kuźni z KKK Krosno będzie rozgrywany w hali SLO przy ul. Wojska Polskiego 9.

Na obydwa mecze wstęp wolny.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

