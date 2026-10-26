Stalowowolskie Muzeum COP z tytułem Najlepszego Produktu Turystycznego Podkarpacia

Muzeum dostało też dyplom uznania od Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dyplom przyznano za wkład w rozwój i promocję turystyki w regionie.

Dzień pełen turystycznych tematów

Forum organizuje Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z Rzeszowa, a wydarzenie dofinansowano z budżetu województwa. Część konferencyjna odbyła się w Hotelu Sokół w Łańcucie. Według programu rozmawiano tam przede wszystkim o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia promocję turystyki i jak wypada w niej Podkarpacie. Zaplanowano też prezentację Podkarpackiego Barometru Turystycznego, czyli danych o wizerunku regionu. Największą debatą był panel o kryzysach w turystyce. Zaproszeni goście mieli opowiadać o sytuacjach, w których jedno medialne hasło potrafi zachwiać całym biznesem, i o tym, jak z nich wychodzić. Drugi panel poświęcono wyzwaniom krajowego rynku turystycznego. W programie byli m.in. przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Gala w zamku

Wieczorem uczestnicy przenieśli się do Muzeum-Zamku w Łańcucie, gdzie rozpoczęła się gala wręczenia nagród. Wyróżniono w niej najlepsze produkty turystyczne regionu. Wręczono też nagrodę „Serce Oddane Turystyce”. Po gali zaplanowano widowisko muzyczno-literackie „Wiedma”, inspirowane karpackim dziedzictwem, a na koniec kolację z networkingiem.

Dla Muzeum COP to kolejny dowód, że warto rozwijać ofertę kulturalną. „Każde wyróżnienie sprawia, że nasza muzealna misja staje się żywa” - podkreślają przedstawiciele placówki.