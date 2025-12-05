Stalowowolskie laboratorium z nowym sprzętem

Nowy sprzęt działa już od kilku tygodni. Stalowowolskie laboratorium jest dopiero drugim w województwie podkarpackim, które dysponuje tego typu technologią. Jak wyjaśnia Marcin Tutak, kierujący MLD: - Dzięki automatyzacji pipetowania, aspiracji, analizy pasków i osadu, nasze laboratorium może teraz przetwarzać znacznie więcej próbek w krótszym czasie. To pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów, przyspiesza raportowanie wyników i skraca czas oczekiwania na nie przez lekarzy i pacjentów. Dodatkowo, nowe urządzenia wykorzystują między innymi fluorescencyjną cytometrię przepływową, czyli metodę, która przy pomocy lasera błękitnego umożliwia wykrywanie i różnicowanie wielu typów cząstek: komórek, wałeczków, bakterii czy kryształów. Dzięki temu, wyniki badania są bardzo precyzyjne. Nowych analizatorów używamy nie tylko do badań próbek od pacjentów naszego szpitala bądź tych ze skierowań od lekarzy z poradni, ale także od osób, które chcą wykonać takie kompletne i bardzo dokładne badanie prywatnie.

Podkreśla też, że mimo automatyzacji nad procesem nadal czuwają doświadczeni diagności laboratoryjni.

Badanie ogólne moczu pozostaje jednym z najważniejszych i najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych – prostym, szybkim i niezwykle czułym na wczesne zmiany chorobowe. Jak dodaje Tutak: - Dostarcza nam ono informacji o różnych układach organizmu, nie jest ograniczone jedynie do nerek, ponieważ odzwierciedla także: gospodarkę metaboliczną, stan wątroby, stan układu krążenia, może również wskazywać na odwodnienie i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Dodatkowo jest obiektywne, szybkie i tanie. Dlatego dzisiaj to jeden z kluczowych elementów diagnostyki medycznej.

W laboratorium szpitalnym rocznie wykonywanych jest około 25 tysięcy takich badań. Nowe analizatory mają pozwolić na dalsze zwiększenie przepustowości placówki przy zachowaniu wysokiej jakości wyników.

Jak informuje Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ: - Jeśli chodzi o jakość wykonywanych badań w naszym laboratorium, to ona od lat jest na wysokim poziomie, co regularnie potwierdzają wyniki zewnętrznych kontroli. Nowy sprzęt pomaga nam jednak tę diagnostykę jeszcze poszerzyć, no i co ważne – przyspieszyć. W wielu przypadkach wynik badania moczu jest teraz dostępny szybciej, a wiadomo jak ważną rolę w leczeniu odgrywa właśnie czas. Pozyskane urządzenia pozytywnie wpływają więc na sprawność i szybkość funkcjonowania Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, co jest dla nas bardzo istotne.