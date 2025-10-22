Stalowowolski szpital będzie wspierał wojsko

W programie bierze udział 127 cywilnych placówek medycznych z całej Polski. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowym w Jeżewie koło Zgierza.

Powiat Stalowowolski reprezentował starosta Janusz Zarzeczny, a szpital - dyrektor Beata Barcicka-Kłosowska.

Program „Szpital przyjazny wojsku” ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy wojskiem a cywilną służbą zdrowia. Szpitale uczestniczące w projekcie będą udzielać wsparcia medycznego żołnierzom zawodowym i terytorialsom, a w zamian mogą liczyć na pomoc Ministerstwa Obrony Narodowej - m.in. w inwestycjach i rozwoju infrastruktury.

- Szpitale położone we wschodniej części kraju, takie jak nasz, mają szczególne znaczenie dla zabezpieczenia medycznego wojska - podkreśla starosta Janusz Zarzeczny. - Dzięki porozumieniu z MON poprawi się nie tylko bezpieczeństwo żołnierzy, ale także mieszkańców powiatu stalowowolskiego i całego regionu. Korzyści będą obopólne.