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Stalowa Wola 30 października 2026

Stalowowolska Paczka Pomocy po raz dziewiąty. Rusza świąteczna zbiórka

Po raz dziewiąty w Stalowej Woli organizowana będzie Stalowowolska Paczka Pomocy. Akcja ma dotrzeć do samotnych i potrzebujących mieszkańców, którzy często nie korzystają ze wsparcia instytucji pomocowych. Jej tegoroczną edycję zapowiedziano podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29 października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W tym roku organizatorzy chcą przygotować pomoc dla około 100 osób. Nie chodzi jednak wyłącznie o przekazanie paczek. Ważnym elementem akcji są bezpośrednie spotkania darczyńców z osobami, które otrzymują wsparcie.

- Wzorem ubiegłych lat, czyli tak poprzednich dwóch edycji chcemy dalej kontynuować przekazywanie tych paczek razem z darczyńcami. Widząc po prostu efekt jaki to przynosi jeszcze bardziej jesteśmy zmotywowani do tego, żeby łączyć darczyńcę z odbiorcą - mówi Tomasz Soja, koordynator akcji z ramienia MOPS.

Jak zaznacza, szczególnie ważne jest dotarcie do osób, które żyją samotnie i potrzebują pomocy, ale nie zgłaszają się po nią do instytucji.

W tegorocznej edycji rozszerzono również grupę odbiorców. Oprócz osób samotnych i potrzebujących wsparciem mają zostać objęte także osoby po 50. roku życia z niepełnosprawnościami.

- To co jest takie istotne w całej tej naszej akcji, żeby przede wszystkim znaleźć człowieka, który jest obok, który często jest samotny, potrzebujący, nie korzysta z pomocy instytucjonalnej, natomiast jest po prostu w potrzebie - podkreśla Tomasz Soja.

Co ważne, nie ma kryterium dochodowego, a o pomoc mogą ubiegać się również osoby, które otrzymywały paczki w poprzednich latach. Organizatorzy podkreślają, że sytuacja życiowa niektórych mieszkańców nie zmienia się z roku na rok.

Co powinno znaleźć się w paczce?

Organizatorzy zachęcają do przygotowywania paczek z produktami spożywczymi o dłuższym terminie przydatności do spożycia. 

- Chcielibyśmy, żeby to były dobrej jakości artykuły spożywcze, jak kawa, herbata, olej, dżem, cukier, mogą być też słodycze - wyjaśnia Ewelina Paniewska z MOPS w Stalowej Woli, koordynatorka akcji.

Przydadzą się również artykuły tekstylne, takie jak: koce, pościel czy ręczniki. Mile widziany będzie także świąteczny akcent, na przykład kartka z życzeniami.

Ważne: w ramach Stalowowolskiej Paczki Pomocy nie są zbierane pieniądze. Darczyńcy samodzielnie przygotowują paczki.

Do udziału zaproszone są osoby prywatne, firmy, szkoły, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe. Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania osób, które mogą potrzebować takiego wsparcia. Często są to ludzie z najbliższego otoczenia, o których trudnej sytuacji nie wszyscy wiedzą.

Kiedy przygotować paczki i jak zgłosić udział?

Od 9 listopada do początku grudnia darczyńcy będą mogli przygotowywać paczki i zgłaszać chęć udziału w akcji. Od 7 do 18 grudnia planowane są spotkania darczyńców z odbiorcami oraz przekazywanie przygotowanej pomocy. Zakończenie akcji zaplanowano na 21 grudnia, tak aby wszystkie paczki trafiły do potrzebujących jeszcze przed świętami.

Regulamin, wskazówki dotyczące przygotowania paczek i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Kartę można również odebrać w sekretariacie MOPS.

W ubiegłym roku przekazano prawie 170 paczek. Tegoroczna edycja ma być skierowana do około 100 osób, choć jak podkreślają organizatorzy, najważniejsze jest nie to, ile paczek uda się przygotować, ale dotarcie do tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy.

- Te doświadczenia, które mamy pokazują, że ta wspólna praca na rzecz drugiego człowieka jest naprawdę fajnie realizowana i to daje dobre efekty. Natomiast, tak jak było powiedziane, mamy dziewiątą edycję, dziesiąta będzie mam nadzieję, że szczególna i tym bardziej zachęcam w przyszłości do wspólnego działania na rzecz mieszkańców naszego miasta - mówił Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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