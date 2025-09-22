Miesięcznik
Stalowa Wola 22 września 2025

Stalowowolscy harcerze zapraszają na piknik

28 września o godzinie 14 w Stalowej Woli odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które z pewnością przyciągnie rodziny, dzieci i młodzież. Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola im. Powstańców Styczniowych zaprasza na Piknik Harcerski, który zorganizowany zostanie z okazji otwarcia nowej siedziby hufca.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie będzie miało miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, które z pewnością zainteresują uczestników w każdym wieku. Na terenie szkoły będzie można wziąć udział w różnorodnych aktywnościach, w tym w ściance wspinaczkowej, miasteczku zabaw, czy poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo przewidziano gry i zabawy kreatywne oraz animacje dla dzieci, które zapewnią najmłodszym niezapomnianą zabawę.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, a organizatorzy zachęcają do przyjścia całymi rodzinami. To doskonała okazja, by poczuć klimat harcerskiego obozu, poznać nowe osoby oraz spędzić czas w gronie przyjaciół i rodziny.

Piknik to także szansa, by zobaczyć, co przygotowali dla nas harcerze z Lasowiackiego Hufca ZHP Stalowa Wola. Tego dnia na pewno nie zabraknie pozytywnej energii oraz integracji społecznej w lokalnej społeczności.

Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Gminy Stalowa Wola.

