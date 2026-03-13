Stalowowolanka zwyciężyła w Małopolskim Konkursie Gastronomicznym

Do rywalizacji przystąpiło blisko 30 szkół z całej Polski, a także z Czech i Słowacji. Konkurs obejmował cztery kategorie: kucharz, barman, kelner oraz cukiernik. Po zaciętych eliminacjach do finału w kategorii cukiernik awansowała również reprezentantka stalowowolskiego „Ekonomika”.

Karolina przygotowywała się do konkursu pod opieką nauczycielki przedmiotów zawodowych Anny Wołoszczak. Zadaniem uczestników było stworzenie deseru wykorzystującego pomarańcze, czekoladę i miód, w tym konfitury oraz tartaletki.

Uczennica ze Stalowej Woli przygotowała konfiturę pomarańczową z dodatkiem przypraw korzennych oraz elegancką tartaletkę z ganache czekoladowym, curdem pomarańczowym, świeżymi malinami i bezą włoską, podaną z aromatycznym sosem pomarańczowo-miętowym. Jej deser zachwycił jury, w skład którego wchodzili uznani cukiernicy, i zapewnił Karolinie najwyższe miejsce na podium.

Po oficjalnej części konkursu uczestnicy wzięli udział w pokazach i warsztatach karmelarskich prowadzonych przez mistrzynię cukiernictwa Małgorzatę Weber-Andrzejak. Młodzi adepci mieli też okazję spróbować potraw przygotowanych przez innych uczestników rywalizacji.

Sukces Karoliny Piekarz jest powodem do dumy nie tylko dla szkoły, ale i dla całej Stalowej Woli. Serdeczne gratulacje należą się zarówno uczennicy, jak i jej opiekunce.

Fot. ZS nr 3 w Stalowej Woli