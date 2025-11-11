Stalowowolanin pokaże niezwykłe zakątki Ameryki Południowej

Podczas spotkania uczestnicy przeniosą się m.in. na słynną pustynię Atakama z gejzerami El Tatio, zobaczą lodowiec Perito Moreno w argentyńskiej Patagonii, a także podziwiać będą mogli imponujące wodospady Iguazu. Spotkanie wzbogacone będzie wyjątkową prezentacją zdjęć i opowieści, które przeniosą widzów w miejsca zachwycające przyrodniczymi osobliwościami.

- Interesują mnie kraje o bogatej kulturze i ciekawej architekturze, gdzie można poczuć ducha starożytnych cywilizacji - mówi Stanisław Strzałka. - Fascynuje mnie także kontakt z przyrodą, odkrywanie endemicznych gatunków flory i fauny w parkach narodowych, które budzą podziw i wzruszenie.

Stanisław Strzałka, stalowowolanin z wieloletnim doświadczeniem podróżniczym, opowie o swoich podróżach, które od czterech dekad są nieodłączną częścią jego życia. Uczestnicy spotkania będą mogli poczuć magię miejsc, w których tango tańczy się na ulicach, a pasja do piłki nożnej towarzyszy mieszkańcom przez całą dobę.

To wirtualna podróż pełna barwnych opowieści, niezwykłych widoków i ciekawostek - doskonała propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkrywać świat, nie ruszając się z miejsca.