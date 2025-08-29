Miesięcznik
Stalowowolanin, który steruje rakietami Muska

Tomasz Czajka, stalowowolanin z Alei Jana Pawła II, napisał algorytmy, dzięki którym 26 czerwca 2025 roku kapsuła Dragon bezpiecznie przewiozła Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na orbitę.

avatar
Marzena Kościółek

Prezes Wydawnictwa Sztafeta

Ten sam chłopak, który kiedyś grał w dwa ognie na podwórku między blokami, sześć lat tworzył w SpaceX oprogramowanie Crew Dragon – systemy, od których zależało życie astronautów.

Ale czy wiesz, że jego droga do gwiazd zaczęła się od... komputera SAM Coupé na 11. urodziny? I dlaczego dziś, jako doradca ministra cyfryzacji w zespole PL/AI, bije na alarm: – Bardzo się martwię. Sztuczna inteligencja przerośnie nas pod względem inteligencji. Prawie nikt nie zdaje sobie sprawy ze skali zmian, jakie nastąpią.

Sekrety młodości i pierwsze sukcesy

Nigdy wcześniej nie ujawnił tych sekretów. Jako nastolatek po szkole kodował gry z bratem, a nauczyciele „chronili go przed systemem”, pozwalając skupić się na olimpiadach.

Jak 11-latek z komputerem SAM Coupé został mistrzem świata w programowaniu, podbił Google, obserwował start rakiety z własnym kodem, gotów w każdej chwili interweniować? Co czuł, gdy Bob Behnken i Doug Hurley pierwszy raz polecieli w kosmos dzięki jego algorytmom?

I dlaczego jego rada brzmi: – Rób duże rzeczy, nie trzeba niczyjego pozwolenia – słowa, które mogą odmienić przyszłość twojego dziecka?

Wspomnienia nauczycieli ze Stalowej Woli

Redakcja „Sztafety” dotarła tam, gdzie nikt wcześniej nie dotarł – do jego nauczycieli ze stalowowolskiego liceum, Ludmiły Drożewskiej i Waldemara Rożka. Po raz pierwszy zdradzają, jak rozpoznali geniusz w zwykłym chłopaku, dawali mu „wymówki przed innymi nauczycielami” i chronili przed szkolną machiną.

Ekspert edukacji ujawnia, jak dostrzec podobny talent u własnego dziecka – bo może właśnie twoje dziecko ma w sobie to, co Tomasz?

Marzenie o Księżycu

Na koniec: Tomasz marzy o locie na bazę księżycową za 10–20 lat. Pierwszy stalowowolanin na Księżycu? To może stać się prawdą.

Cała historia w „Sztafecie”

Ta historia zmieni wszystko, co myślisz o możliwościach dziecka z małego miasta. Tylko w sierpniowym numerze „Sztafety” znajdziesz pełen wywiad z Tomaszem, rozmowy z jego nauczycielami i ekspertami. To historia, która może zapalić marzenia w twoim dziecku.

Sztafeta nr 4 • sierpień 2025 • W kioskach 12 zł • e-wydanie 10 zł

Kup online: sierpień 2025 – miesięcznik „Sztafeta”

