„Stalówki” zakończyły ligę mocnym akcentem

Młode koszykarki Stali Stalowa Wola postawiły efektowną kropkę nad „i” na zakończenie ligowych zmagań. W wyjazdowym spotkaniu z Kadetem Biała Podlaska od pierwszych minut narzuciły rywalkom swoje warunki gry. Już w pierwszej kwarcie dały gospodyniom wyraźny sygnał, kto będzie rozdawał karty. Agresywna obrona, szybkie przejścia do ataku i skuteczność pod koszem sprawiły, że po pierwszych dziesięciu minutach Stal prowadziła różnicą 18, a po dwóch kwartach 33 punktów.

KADET BIAŁA-PODLASKA - STAL STALOWA WOLA 39:99 (4:22, 10:25

KADET: Jakóbiuk 15 (1x3), Kozakiewicz 9, Wlizło 5, Jaszczuk 5 (1x3), Majewska 2, Kazanecka 2, Niedźwiedź 1, Jasińska, Zielińska, Gawryczuk, Demchuk, Reluga.

STAL: Sokal 31, Sioda 22, Pietroniec 20, Litowczuk 7, Jarosz 6, Karkut 5, Gierłach 4, Byra 4, Drzymała, O.Kurzelewska, Zachariasz.