Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 8 marca 2026

„Stalówki” zakończyły ligę mocnym akcentem

Z bilansem czterech zwycięstw i czterech porażek koszykarki Stali Stalowa Wola zakończyły rozgrywki lubelsko-podkarpackiej ligi młodziczek U15. W ostatnim meczu sezonu podopieczne trenera Artura Karlika nie pozostawiły złudzeń Kadetowi Biała Podlaska, wygrywając w jego hali 99:39.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Młode koszykarki Stali Stalowa Wola postawiły efektowną kropkę nad „i” na zakończenie ligowych zmagań. W wyjazdowym spotkaniu z Kadetem Biała Podlaska od pierwszych minut narzuciły rywalkom swoje warunki gry. Już w pierwszej kwarcie dały gospodyniom wyraźny sygnał, kto będzie rozdawał karty. Agresywna obrona, szybkie przejścia do ataku i skuteczność pod koszem sprawiły, że po pierwszych dziesięciu minutach Stal prowadziła różnicą 18, a po dwóch kwartach 33 punktów.

KADET BIAŁA-PODLASKA - STAL STALOWA WOLA 39:99 (4:22, 10:25
KADET: Jakóbiuk 15 (1x3), Kozakiewicz 9, Wlizło 5, Jaszczuk 5 (1x3), Majewska 2, Kazanecka 2, Niedźwiedź 1, Jasińska, Zielińska, Gawryczuk, Demchuk, Reluga.
STAL: Sokal 31, Sioda 22, Pietroniec 20, Litowczuk 7, Jarosz 6, Karkut 5, Gierłach 4, Byra 4, Drzymała, O.Kurzelewska, Zachariasz.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Protest przed meczem, nokaut po przerwie. Sokół rozbił Karpaty
Stalowa Wola
Protest przed meczem, nokaut po przerwie. Sokół rozbił Karpaty
Przełamanie młodej Kuźni. Pewna wygrana z Ropczycami
Stalowa Wola
Przełamanie młodej Kuźni. Pewna wygrana z Ropczycami
Walczyły do końca w każdym secie…
Stalowa Wola
Walczyły do końca w każdym secie…
Lublinianka wygrała i strąciła Stal z podium
Stalowa Wola
Lublinianka wygrała i strąciła Stal z podium
W pierwszym meczu porażka z gospodyniami
Stalowa Wola
W pierwszym meczu porażka z gospodyniami
Mecz Stali z Unią obejrzysz na wielkim telebimie w Restauracji „Stal”
Stalowa Wola
Mecz Stali z Unią obejrzysz na wielkim telebimie w Restauracji „Stal”
Karpaty w Nisku, Gorzyce w Łowisku
Stalowa Wola
Karpaty w Nisku, Gorzyce w Łowisku
Bombardierzy ze Zdziar
Stalowa Wola
Bombardierzy ze Zdziar
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu