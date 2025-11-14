Miesięcznik
Recepta na szczęście
Stal Stalowa Wola, sezon 2005/06. Stoją, od lewej: Jerzy Gancarczyk (asystent trenera), Ewelina Chryń, Anna Pankowska, Marta Gołąbek, Beata Bąk, Sabina Parus, Magdalena Kaczmarska, Anna Darłak, Artur Karlik (trener). W dolnym rzędzie od lewej: Marta Borówka, Wiktoria Niemiec, Katarzyna Wydra, Anna Rutkowska, Barbara Czenczek, Agata Czopor, Anna Grabowska
Stalowa Wola 14 listopada 2025

„Stalówki” rozpoczynają ligową batalię

W sobotę, 15 listopada zainaugurują ligowy sezon koszykarki Stali Stalowa Wola. W podkarpacko-lubelskich rozgrywkach kadetek, podejmą drugi zespół AZS UMCS Lublin. Dzień później, pierwszy mecz ligowy rozegrają juniorki, a ich rywalkami będzie SPZ WJM Błażowa. Seniorek w Stali nie ma, a ta drużyna, która jest na zdjęciu, reprezentowała nasz klub w dorosłej koszykówce 20 lat temu…

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zakładowym Klubem Sportowym Stal Stalowa Wola zarządzał wtedy prezes Bronisław Żak, dyrektorem klubu był Tadeusz Duszyński, pierwszym trenerem Artur Karlik, a jego asystentem Jerzy Gancarczyk.

Sponsorem całej koszykarskiej sekcji była Elektrownia Stalowa Wola, a rywalkami „Stalówek” w seniorskiej II lidze w grupie małopolskiej były m.in.: Filar Sosnowiec, MLKS Rzeszów, Wisła II Kraków, MOSM Bytom, Żak Nowy Sącz, Pałac Młodzieży Tarnów, Górnik Wieliczka.

W sezonie 2025/26 Stal reprezentowana będzie w rozgrywkach do lat 15 i lat 17. Kadetki rywalizować będą z Kadetem Biała Podlaska, Biało-Czarnymi Kraśnik i dwoma zespołami AZS UMCS Lublin, natomiast juniorki walczyć będą z SPZ WJM Błażowa, MLKS Rzeszów i ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice.

15.listopada (sobota): Stal - AZS UMCS II (g. 12.30)

16.listopada (niedziela): Stal - SPZ WJM Błażowa (11)

Stal Stalowa Wola, sezon 2005/06 Stoją, od lewej: Jerzy Gancarczyk (asystent trenera), Ewelina Chryń, Anna Pankowska, Marta Gołąbek, Beata Bąk, Sabina Parus, Magdalena Kaczmarska, Anna Darłak, Artur Karlik (trener). W dolnym rzędzie od lewej: Marta Borówka, Wiktoria Niemiec, Katarzyna Wydra, Anna Rutkowska, Barbara Czenczek, Agata Czopor, Anna Grabowska
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

