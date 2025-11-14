„Stalówki” rozpoczynają ligową batalię

Zakładowym Klubem Sportowym Stal Stalowa Wola zarządzał wtedy prezes Bronisław Żak, dyrektorem klubu był Tadeusz Duszyński, pierwszym trenerem Artur Karlik, a jego asystentem Jerzy Gancarczyk.

Sponsorem całej koszykarskiej sekcji była Elektrownia Stalowa Wola, a rywalkami „Stalówek” w seniorskiej II lidze w grupie małopolskiej były m.in.: Filar Sosnowiec, MLKS Rzeszów, Wisła II Kraków, MOSM Bytom, Żak Nowy Sącz, Pałac Młodzieży Tarnów, Górnik Wieliczka.

W sezonie 2025/26 Stal reprezentowana będzie w rozgrywkach do lat 15 i lat 17. Kadetki rywalizować będą z Kadetem Biała Podlaska, Biało-Czarnymi Kraśnik i dwoma zespołami AZS UMCS Lublin, natomiast juniorki walczyć będą z SPZ WJM Błażowa, MLKS Rzeszów i ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice.

15.listopada (sobota): Stal - AZS UMCS II (g. 12.30)

16.listopada (niedziela): Stal - SPZ WJM Błażowa (11)