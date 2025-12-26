26 grudnia 2025

„Stalówki” nie dały Kadetowi żadnych szans

Trzecie zwycięstwo w rozgrywkach lubelsko-podkarpackiej ligi kadetek do lat 15 odniosła Stal Stalowa Wola. Drużyna trenera Artura Karlika pokonała w swojej hali Kadeta Biała Podlaska. Już po pierwszych dziesięciu minutach gry, było jasne, który z zespołów dopisze sobie po nim komplet punktów.