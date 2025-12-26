Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Życzenia - Gmina Nisko
0.0 / 5
Stalowa Wola 26 grudnia 2025

„Stalówki” nie dały Kadetowi żadnych szans

Trzecie zwycięstwo w rozgrywkach lubelsko-podkarpackiej ligi kadetek do lat 15 odniosła Stal Stalowa Wola. Drużyna trenera Artura Karlika pokonała w swojej hali Kadeta Biała Podlaska. Już po pierwszych dziesięciu minutach gry, było jasne, który z zespołów dopisze sobie po nim komplet punktów.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Kolejny mecz kadetki Stali rozegrają dopiero 17 stycznia w Lublinie z drugą drużyną Bogdanki AZS UMCS Lublin. Jeszcze dłuższą przerwę mieć będą juniorki, które pauzować będą do 23 stycznia. W tym dniu czeka je spotkanie wyjazdowe z ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice.

U-15

STAL STALOWA WOLA - KADET BIAŁA PODLASKA 60:21 (26:3, 18:6, 5:6, 11:6)

STAL: Julia Sokal 17 (2x3), Kamila Pietroniec 12, Martyna Sioda 8, Natalia Śnios 7, Laura Jarosz 6, Paulina Gierłach 4, Zuzanna Litowczuk 4, Aleksandra Byra 2, Amelia Bazan, Victoria Dębiak, Otylia Kurzelewska, Nikola Paruch.

Dla Kadeta najwięcej punktów: Marcelina Niedźwiedź 8 i Karolina Kozakiewicz 4.

Tabela za podkarpackikosz.com.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Vincent Thoni zaproszony na wyjątkowy trening
Stalowa Wola
Vincent Thoni zaproszony na wyjątkowy trening
A po świętach spotykamy się na turnieju siatkarskim!
Stalowa Wola
A po świętach spotykamy się na turnieju siatkarskim!
Sympatyczni Nisko zwycięzcą okręgowego Puchar Polski w futsalu
Stalowa Wola
Sympatyczni Nisko zwycięzcą okręgowego Puchar Polski w futsalu
Stal pokonała AZS Politechnikę Rzeszowską, a Kuźnia AZS Jarosław
Stalowa Wola
Stal pokonała AZS Politechnikę Rzeszowską, a Kuźnia AZS Jarosław
Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola podsumował rok 2025
Stalowa Wola
Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola podsumował rok 2025
Zwycięska seria przerwana. Stal Stalowa Wola – Cracovia 75:80
Stalowa Wola
Zwycięska seria przerwana. Stal Stalowa Wola – Cracovia 75:80
14 goli w spotkaniu Sympatycznych Nisko z Pizzerią Aniela Nowa Sarzyna
Stalowa Wola
14 goli w spotkaniu Sympatycznych Nisko z Pizzerią Aniela Nowa Sarzyna
Czas na Cracovię i czwarte zwycięstwo z rzędu!
Stalowa Wola
Czas na Cracovię i czwarte zwycięstwo z rzędu!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu