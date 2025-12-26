„Stalówki” nie dały Kadetowi żadnych szans

Kolejny mecz kadetki Stali rozegrają dopiero 17 stycznia w Lublinie z drugą drużyną Bogdanki AZS UMCS Lublin. Jeszcze dłuższą przerwę mieć będą juniorki, które pauzować będą do 23 stycznia. W tym dniu czeka je spotkanie wyjazdowe z ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice.
U-15
STAL STALOWA WOLA - KADET BIAŁA PODLASKA 60:21 (26:3, 18:6, 5:6, 11:6)
STAL: Julia Sokal 17 (2x3), Kamila Pietroniec 12, Martyna Sioda 8, Natalia Śnios 7, Laura Jarosz 6, Paulina Gierłach 4, Zuzanna Litowczuk 4, Aleksandra Byra 2, Amelia Bazan, Victoria Dębiak, Otylia Kurzelewska, Nikola Paruch.
Dla Kadeta najwięcej punktów: Marcelina Niedźwiedź 8 i Karolina Kozakiewicz 4.
Tabela za podkarpackikosz.com.pl
