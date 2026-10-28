„Stalówki” na półmetku. Trzy zwycięstwa i trzy porażki

„Stalówki” rozpoczęły sezon od wyjazdowego zwycięstwa w Głogowie Młp 5:0. Hat-trickiem popisała się Magda Szarzyńska. Dwa kolejne mecze nasze piłkarki przegrały. Minimalnie. W spotkaniu z JKS-em, rozgrywanym w domu padła tylko jedna bramka, zdobyły ją jarosławianki.

W 3. kolejce w Wadowicach Stal objęła prowadzenie już w 1. minucie (Aleksandra Korga), a za chwilę Wiktoria Uberman zdobyła drugą bramkę, a na przerwę obie drużyny schodziły przy wyniku 3:1 dla Stali. Zaczęło pachnieć sensacją. … Niestety, drugie 45. minut należało do gospodyń, które zdobyły pięć bramek, a nasza Stal dorzuciła tylko dwa gole i mecz zakończył się wygraną Piasta 6:5.

Rewanże rozpoczęły piłkarki Stali od wysokiego zwycięstwa nad AP Głogów Młp. I podobnie jak w pierwszym meczu strzeliły rywalkom pięć goli, nie tracąc żadnego. Tydzień później „zielono-czarne” pojechały do Jarosławia i zrewanżowały się JKS-owi za porażkę u siebie. Stal wygrała 2:1, a obie bramki zdobyła Magda Szarzyńska. W ostatnim spotkaniu, zamykającym jesienne granie, Stal nie sprostała liderowi, przegrała z Piastem przy Hutniczej 0:4.

Wyniki I runda:

AP Głogów Młp. - Stal 0:5 (0:1)

Sarzyńska (53, 68, 81), Uberman (4), Pęcikiewicz (73)

Stal - JKS 0:1 (0:0)

Piast Wadowice Górne - Stal 6:5 (1:3)

Korga (1, 39), Uberman (13), Woźniak (52), Pęcikiewicz (90)

Stal - AP Głogów Młp. 5:0 (3:0)

Pęcikiewicz (8, 64), Drąg (11), Sarzyńska (41), Środoń (90)

JKS - Stal 1:2 (0:1)

Sarzyńska (19, 47)

Stal - Piast Wadowice Górne 0:4 (0:1)

Kadra Stali Stalowa Wola - jesień 2026: Gabriela Dąbek, Dominika Drąg, Gabriela Kopała, Aleksandra Korga, Patrycja Kuras, Agnieszka Lejk, Natalia Pęcikiewicz, Paulina Szczębara, Wiktoria Uberman, Marcelina Woźniak, Emilia Bednarz, Lidia Burdzy, Magdalena Chudzik, Magda Sarzyńska, Gabriela Moskal, Kinga Moskal, Oliwia Piątek, Wiktoria Środoń, Angelika Drobek, Patrycja Juda, Magdalena Dul, Kamila Trawińska. Trener: Magdalena Dul, kierownik drużyny Damian Fila.