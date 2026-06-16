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Stalowa Wola 15 czerwca 2026

„Stalówka” zarobi 45 tys. euro na transferze Piekutowskiego do Francji

Miłosz Piekutowski przenosi się z Jagiellonii Białystok do francuskiego Strasburga. Na transferze młodego bramkarza skorzysta także Stal Stalowa Wola, która otrzyma część ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Miłosz Piekutowski po zakończeniu sezonu rozstał się z Jagiellonią Białystok i będzie kontynuował karierę we francuskim Strasburgu. Jak poinformował Szymon Janczyk z weszło.com, 20-letni bramkarz podpisał z klubem Ligue 1 trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia. RC Strasbourg zakończył sezon 2025/2026 francuskiej Ligue 1 na ósmym miejscu.

Piekutowski trafi do Francji jako wolny zawodnik, jednak Jagiellonii przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie. Według medialnych doniesień białostocki klub otrzyma z tego tytułu ponad 400 tys. euro.

Swój „kawałek transferowego tortu” dostanie również Stal Stalowa Wola. Zielono-czarni, których barwy utalentowany golkiper reprezentował podczas wypożyczenia (14 meczów w rundzie wiosennej w 1 lidze) , mają otrzymać około 45 tys. euro. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla klubu ze Stalowej Woli.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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