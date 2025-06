„Stalówka” zacznie w Grudziądzu, a zakończy w Bielsku-Białej

– Uważam, że terminarz jest bardzo ciekawy - mówi trener Stali Stalowa Wola, Marcin Płuska. - Osobiście cieszę się, że pierwszy mecz zagramy w Grudziądzu, bo przeżyłem tam wiele pięknych chwil, choćby występ w półfinale Pucharu Polski (Olimpia przegrała z Lechem Poznań 0:3, a w ćwierćfinale pokonała w rzutach karnych Wisłę Kraków - red.). Były też trudne momenty, gdy nie udało nam się osiągnąć celu, jakim był awans do II ligi (Olimpia jednym punktem przegrała walkę o awans z Kotwicą Kołobrzeg - red.). Mimo wszystko bardzo miło wspominam to miejsce i tamtą społeczność, dlatego cieszę się, że nowy sezon zaczniemy właśnie meczem z Olimpią.

W sezonie 2025/26 w rundzie jesiennej Stal zagra 9 meczów u siebie. Pierwszy, 2 sierpnia z Podbeskidziem Bielsko-Biała, później podejmie KKS Kalisz, Unię Skierniewice. Świt Szczecin, ŁKS II Łódź, Chojniczankę, Zagłebie Sosnowiec, Resovię i Hutnik - to mecze pierwszej rundy - oraz Olimpię Grudziądz (pierwszy mecz rundy rewanżowej).

Na wyjazdach Stal rozegra 8 meczów, po Grudziądzu pojedzie do Nowego Targu, Wrocławia, Nowego Sącza, Poznania, Bielska-Białej, Kleczewa, GKS Jastrzębie - mecze I rundy oraz raz jeszcze do Bielska-Białej, gdzie meczem z Podbeskidziem zakończy ligowe granie w roku 2025.