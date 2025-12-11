Miesięcznik
Osiedle Leśna
5.0 / 5
Stalowa Wola 11 grudnia 2025

„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach

Na 6. miejscu zakończyła Stal Stalowa Wola rundę jesienną, ze stratą 15 punktów do prowadzącej Unii Skierniewice i 12 do Warty Poznań. Drużynę prowadziło 2 trenerów: Marcin Płuska i Maciej Musiał. W 19 meczach o ligowe punkty oraz w 2 spotkaniach w ramach Pucharu Polski wystąpiło łącznie w „Stalówce” 25 piłkarzy.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Jakie są ich drugoligowe statystyki w rundzie jesiennej sezonu 25/26? Kto zdobył najwięcej bramek, kto był królem asyst, kto zagrał we wszystkich meczach, kto przebywał na boisku najwięcej minut, kto zagrał najwięcej pełnych spotkań, kto najczęściej wchodził z ławki rezerwowych, a kto najczęściej kartkował? Sprawdź.

Trener Marcin Płuska - 14 meczów, 4 zwycięstwa - 4 remisy - 4 porażki, bramki: 24:21, dom: 3-2-1, br. 16:10, wyjazdy: 1-2-3, br. 8:11.
Ponadto 2 mecze Pucharu Polski: 1 zwycięstwo, 1 porażka, br.: 4:4

Trener Maciej Musiał - 7 meczów, 2 zwycięstwa - 4 remisy - 1 porażka, bramki: 14:10, dom: 1-3-0, br. 7:5, wyjazd: 1-1-1, br. 7:5.

Najwięcej minut (19 meczów ligowych + 2 mecz Pucharu Polski)
1. Łukasz Furtak - 1649
2. Maksymilian Hebel - 1640
3. Patryk Zaucha - 1577
4. Jakub Stępak - 1530
5. Krystian Getinger - 1436
6. Piotr Żemło - 1309
7. Mateusz Radecki - 1291
8. Lukáš Hrnčiar - 1265
9. Dariusz Wolny - 1202
10.Bartłomiej Kukułowicz - 1146

Ilość meczów
1.  Lukáš Hrnčiar - 21 (19 liga, 2 PP)
     Dariusz Wolny - 21 (19 liga + 2 PP)
     Patryk Zaucha - 21 (19 liga + 2 PP)
4.  Maksymilian Hebel - 20 (19 liga + 1 PP)
5.  Mateusz Radecki - 19 (18 liga + 1 PP)
6.  Łukasz Furtak - 18 (16 liga + 2 PP)
7.  Dawid Łącki - 18 (16 liga + 2 PP)
8.  Krystian Getinger - 17 (17 liga)
9.  Jakub Stępak - 17 (17 liga)
10.Jakub Kendzia - 17 (17 liga)
     Michał Surzyn - 17 (17 liga)

Od 1 do 90 minuty
1.  Łukasz Furtak - 17
     Jakub Stępak - 17
3.  Krystian Getinger - 14
     Patryk Zaucha - 14
5.  Piotr Żemło - 13
6.  Maksymilian Hebel - 11
7.  Bartłomiej Kukułowicz - 10
8.  Mateusz Radecki - 19
9.  Damian Oko - 7
10.Olaf Nowak - 3
    Michał Surzyn - 3

Najczęściej wchodzili z ławki:
1. Dawid Łącki - 12
2. Bartłomiej Kukułowicz - 8
    Krystian Lelek - 8
    Michał Surzyn - 8
    Jakub Švec - 8
6. Jakub Niedbała - 7
    Dariusz Wolny - 7
8. Olaf Nowak - 6
    Hubert Tomalski - 6
10.Lukáš Hrnčiar - 5
    Mateusz Radecki - 5

Strzelcy goli
8 - Dawid Wolny
4 - Maksymilian Hebel, Bartłomiej Kukułowicz, Dawid Łącki, Patryk Zaucha
3 - Damian Oko
2 - Jakub Kendzia, Krystian Lelek, Jakub Niedbała
1 - Łukasz Furtak, Olaf Nowak, Jakub Švec, Piotr Żemło, Karol Turek (Unia - samobójcza)

Asysty
1. Maksymilian Hebel - 9
2. Lukáš Hrnčiar - 7
3. Krystian Getinger 2
    Bartłomiej Kukułowicz - 2
    Dawid Łącki - 2
    Mateusz Radecki - 2
    Patryk Zaucha - 2
    PiotrŻemło - 2
9. Jakub Kendzia - 1
   Olaf Nowak - 1
   Michał Surzyn - 1
   Hubert Tomalski - 1

Najwięcej żółtych kartek
1. Łukasz Furtak - 10
2. Piotr Żemło - 8
3. Maksymilian Hebel - 6
    Mateusz Radecki - 6
5. Dawid Łącki - 5
6. Krystian Getinger - 4
    Damian Oko - 4
8. Hubert Tomalski - 3
9. Lukáš Hrnčiar - 2
    Olaf Nowak - 2
    Jakub Švec - 2
    Mateusz Tyburczy - 2

Czerwone kartki: 1 - Łukasz Furtak (druga żółta, 90 minuta w meczu z Sandecją)

Najwięcej bramek Stal zdobyła w ostatnim kwadransie meczu - 13

Najwięcej bramek Stal straciła w ostatnim kwadransie I połowy - 10

Najszybciej zdobyte bramki: Dawid Wolny w meczu z Hutnikiem (dom) w 2. minucie i w meczu z Podhalem (wyjazd) w 6. minucie, Bartłomiej Kukułowicz w meczu z Podbeskidziem (wyjazd) w 8. minucie.

Najszybciej stracone bramki: Tomasz Kołbon (Sandecja, wyjazd) w 4. minucie, Jehor Szarabura (Śląsk II, wyjazd) w 13. minucie, Jakub Żywicki (Chojniczanka, dom) w 19. minucie.

Rzuty karne
Dla Stali: 1 - wykorzystany, Dawid Wolny w meczu wyjazdowym z GKS Jastrzebie-Zdrój
Przeciwko Stali: 2 - wykorzystane; Valērijs Šabala (Chojniczanka) i Marcin Biernat (Podbeskidzie)

