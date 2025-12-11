„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach

Jakie są ich drugoligowe statystyki w rundzie jesiennej sezonu 25/26? Kto zdobył najwięcej bramek, kto był królem asyst, kto zagrał we wszystkich meczach, kto przebywał na boisku najwięcej minut, kto zagrał najwięcej pełnych spotkań, kto najczęściej wchodził z ławki rezerwowych, a kto najczęściej kartkował? Sprawdź.

Trener Marcin Płuska - 14 meczów, 4 zwycięstwa - 4 remisy - 4 porażki, bramki: 24:21, dom: 3-2-1, br. 16:10, wyjazdy: 1-2-3, br. 8:11.

Ponadto 2 mecze Pucharu Polski: 1 zwycięstwo, 1 porażka, br.: 4:4

Trener Maciej Musiał - 7 meczów, 2 zwycięstwa - 4 remisy - 1 porażka, bramki: 14:10, dom: 1-3-0, br. 7:5, wyjazd: 1-1-1, br. 7:5.

Najwięcej minut (19 meczów ligowych + 2 mecz Pucharu Polski)

1. Łukasz Furtak - 1649

2. Maksymilian Hebel - 1640

3. Patryk Zaucha - 1577

4. Jakub Stępak - 1530

5. Krystian Getinger - 1436

6. Piotr Żemło - 1309

7. Mateusz Radecki - 1291

8. Lukáš Hrnčiar - 1265

9. Dariusz Wolny - 1202

10.Bartłomiej Kukułowicz - 1146

Ilość meczów

1. Lukáš Hrnčiar - 21 (19 liga, 2 PP)

Dariusz Wolny - 21 (19 liga + 2 PP)

Patryk Zaucha - 21 (19 liga + 2 PP)

4. Maksymilian Hebel - 20 (19 liga + 1 PP)

5. Mateusz Radecki - 19 (18 liga + 1 PP)

6. Łukasz Furtak - 18 (16 liga + 2 PP)

7. Dawid Łącki - 18 (16 liga + 2 PP)

8. Krystian Getinger - 17 (17 liga)

9. Jakub Stępak - 17 (17 liga)

10.Jakub Kendzia - 17 (17 liga)

Michał Surzyn - 17 (17 liga)

Od 1 do 90 minuty

1. Łukasz Furtak - 17

Jakub Stępak - 17

3. Krystian Getinger - 14

Patryk Zaucha - 14

5. Piotr Żemło - 13

6. Maksymilian Hebel - 11

7. Bartłomiej Kukułowicz - 10

8. Mateusz Radecki - 19

9. Damian Oko - 7

10.Olaf Nowak - 3

Michał Surzyn - 3

Najczęściej wchodzili z ławki:

1. Dawid Łącki - 12

2. Bartłomiej Kukułowicz - 8

Krystian Lelek - 8

Michał Surzyn - 8

Jakub Švec - 8

6. Jakub Niedbała - 7

Dariusz Wolny - 7

8. Olaf Nowak - 6

Hubert Tomalski - 6

10.Lukáš Hrnčiar - 5

Mateusz Radecki - 5

Strzelcy goli

8 - Dawid Wolny

4 - Maksymilian Hebel, Bartłomiej Kukułowicz, Dawid Łącki, Patryk Zaucha

3 - Damian Oko

2 - Jakub Kendzia, Krystian Lelek, Jakub Niedbała

1 - Łukasz Furtak, Olaf Nowak, Jakub Švec, Piotr Żemło, Karol Turek (Unia - samobójcza)

Asysty

1. Maksymilian Hebel - 9

2. Lukáš Hrnčiar - 7

3. Krystian Getinger 2

Bartłomiej Kukułowicz - 2

Dawid Łącki - 2

Mateusz Radecki - 2

Patryk Zaucha - 2

PiotrŻemło - 2

9. Jakub Kendzia - 1

Olaf Nowak - 1

Michał Surzyn - 1

Hubert Tomalski - 1

Najwięcej żółtych kartek

1. Łukasz Furtak - 10

2. Piotr Żemło - 8

3. Maksymilian Hebel - 6

Mateusz Radecki - 6

5. Dawid Łącki - 5

6. Krystian Getinger - 4

Damian Oko - 4

8. Hubert Tomalski - 3

9. Lukáš Hrnčiar - 2

Olaf Nowak - 2

Jakub Švec - 2

Mateusz Tyburczy - 2

Czerwone kartki: 1 - Łukasz Furtak (druga żółta, 90 minuta w meczu z Sandecją)

Najwięcej bramek Stal zdobyła w ostatnim kwadransie meczu - 13

Najwięcej bramek Stal straciła w ostatnim kwadransie I połowy - 10

Najszybciej zdobyte bramki: Dawid Wolny w meczu z Hutnikiem (dom) w 2. minucie i w meczu z Podhalem (wyjazd) w 6. minucie, Bartłomiej Kukułowicz w meczu z Podbeskidziem (wyjazd) w 8. minucie.

Najszybciej stracone bramki: Tomasz Kołbon (Sandecja, wyjazd) w 4. minucie, Jehor Szarabura (Śląsk II, wyjazd) w 13. minucie, Jakub Żywicki (Chojniczanka, dom) w 19. minucie.

Rzuty karne

Dla Stali: 1 - wykorzystany, Dawid Wolny w meczu wyjazdowym z GKS Jastrzebie-Zdrój

Przeciwko Stali: 2 - wykorzystane; Valērijs Šabala (Chojniczanka) i Marcin Biernat (Podbeskidzie)