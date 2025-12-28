„Stalówka” w czołówce pod względem frekwencji i liczby transmisji

Nie gorzej wypadła Stal pod względem frekwencji na trybunach. Na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli jesienią zasiadało średnio ok. 2600 kibiców na mecz. To trzeci wynik w całej II lidze. Wyższą średnią widownią mogą pochwalić się tylko: Sandecja Nowy Sącz — około 6800 widzów na spotkanie — oraz Zagłębie Sosnowiec - 3300.

A mecze, których polskich drużyn gromadziły jesienią największą widownię? Bezkonkurencyjny okazał się Lech Poznań, którego mecze obserwowało średnio 30 400 widzów. Drugie miejsce zajęła pierwszoligowa Wisła Kraków — 26 200 osób na spotkanie, a podium uzupełnił Górnik Zabrze - 24 000.

W dalszej części zestawienia znalazły się kolejno: Legia Warszawa (23 700), Jagiellonia Białystok (18 800), Pogoń Szczecin (18 100), Widzew Łódź (17 200), Śląsk Wrocław (15 200), Lechia Gdańsk (14 800) oraz Cracovia (12 600).