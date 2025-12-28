Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli jesienią zasiadało średnio ok. 2600 kibiców na mecz
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 grudnia 2025

„Stalówka” w czołówce pod względem frekwencji i liczby transmisji

Stal Stalowa Wola znalazła się po rundzie jesiennej na drugim miejscu ex-aequo z Podbeskidziem Bielsko-Biała pod względem liczby spotkań transmitowanych na żywo przez TVP Sport. W otwartych kanałach kibice mogli obejrzeć w akcji „zielono-czarnych” 8 razy i tyle samo meczów było można zobaczyć za pośrednictwem serwisu internetowego. Jedną relacje więcej od tej dwójki klubów zanotowało Zagłębie Sosnowiec.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Nie gorzej wypadła Stal pod względem frekwencji na trybunach. Na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli jesienią zasiadało średnio ok. 2600 kibiców na mecz. To trzeci wynik w całej II lidze. Wyższą średnią widownią mogą pochwalić się tylko: Sandecja Nowy Sącz — około 6800 widzów na spotkanie — oraz Zagłębie Sosnowiec - 3300.

A mecze, których polskich drużyn gromadziły jesienią największą widownię? Bezkonkurencyjny okazał się Lech Poznań, którego mecze obserwowało średnio 30 400 widzów. Drugie miejsce zajęła pierwszoligowa Wisła Kraków — 26 200 osób na spotkanie, a podium uzupełnił Górnik Zabrze - 24 000.

W dalszej części zestawienia znalazły się kolejno: Legia Warszawa (23 700), Jagiellonia Białystok (18 800), Pogoń Szczecin (18 100), Widzew Łódź (17 200), Śląsk Wrocław (15 200), Lechia Gdańsk (14 800) oraz Cracovia (12 600).

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Vincent pierwszy w Warszawie, Filip drugi w Krakowie
Stalowa Wola
Vincent pierwszy w Warszawie, Filip drugi w Krakowie
W play-off Stal - Zastal. Najlepszy snajper Roman Prawica
Stalowa Wola
W play-off Stal - Zastal. Najlepszy snajper Roman Prawica
Liderzy mieli przed świętami wolne
Stalowa Wola
Liderzy mieli przed świętami wolne
Mikstowo-deblowy turniej w sportowo-wigilijnym klimacie
Stalowa Wola
Mikstowo-deblowy turniej w sportowo-wigilijnym klimacie
Vincent Thoni zaproszony na wyjątkowy trening
Stalowa Wola
Vincent Thoni zaproszony na wyjątkowy trening
A po świętach spotykamy się na turnieju siatkarskim!
Stalowa Wola
A po świętach spotykamy się na turnieju siatkarskim!
„Stalówki” nie dały Kadetowi żadnych szans
Stalowa Wola
„Stalówki” nie dały Kadetowi żadnych szans
Sympatyczni Nisko zwycięzcą okręgowego Puchar Polski w futsalu
Stalowa Wola
Sympatyczni Nisko zwycięzcą okręgowego Puchar Polski w futsalu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu