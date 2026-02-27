Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
W Nowym Targu było 1:1. Z prawej Hubert Tomalski, obok Bartłomiej Purcha (fot. Daniel Tracz/www.stal1938.pl)
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 27 lutego 2026

„Stalówka” rozpocznie w niedzielę wiosnę. Do Stalowej Woli przyjedzie Podhale

Z tygodniowym opóźnieniem Stal Stalowa Wola zainauguruje rundę wiosenną w Betclic 2. lidze. Aura nie pozwoliła na rozegranie spotkania w Kaliszu, ale tym razem wszystko wskazuje na to, że 1 marca o godz. 19.30 przy Hutniczej zabrzmi pierwszy gwizdek. Rywalem „zielono-czarnych” będzie Podhale Nowy Targ.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W przeciwieństwie do większości drugoligowców, Podhale Nowy Targ ma już za sobą pierwszy wiosenny występ. „Górale” jako jedna z zaledwie sześciu drużyn rozpoczęli rundę zgodnie z terminarzem i w minioną niedzielę zmierzyli się z Olimpia Grudziądz.

Spotkanie miało wyjątkową oprawę – było częścią obchodów 680-lecia lokacji Nowego Targu. Gospodarze wystąpili w okolicznościowych koszulkach, jednak jubileusz nie przełożył się na punkty. Olimpia wygrała 2:1, a bohaterem meczu został jej kapitan, Dominik Frelek. Ten sam, który w inauguracji sezonu odebrał Stali dwa punkty, trafiając w ostatniej minucie meczu.

W Nowym Targu Frelek popisał się dwoma fantastycznymi uderzeniami z dystansu. Najpierw huknął z rzutu wolnego z około 35 metrów, trafiając w samo „okienko”. Po przerwie dołożył bramkę po strzale „z pierwszej piłki” z 18 metrów – ponownie bez szans dla bramkarza. Podhale odpowiedziało dopiero w 82. minucie. Rzut karny pewnie wykorzystał Marcin Michota, ale czasu na wyrównanie już zabrakło.

Dla Stali niedzielny mecz będzie nie tylko inauguracją rundy, ale i szansą na mocne otwarcie ligi przed własną publicznością. Jesienią w Nowym Targu padł remis 1:1. W 6. minucie nasza drużyna objęła prowadzenie po trafieniu Wolnego, a trzy minuty po przerwie wyrównał Kurzeja. 

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
W Sosnowcu siedem trójek w czwartej kwarcie. Jak będzie w rewanżu?
Stalowa Wola
W Sosnowcu siedem trójek w czwartej kwarcie. Jak będzie w rewanżu?
Michał Szumełda i Paweł Kraśnicki medalistami mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Michał Szumełda i Paweł Kraśnicki medalistami mistrzostw Polski
Veganki zagrają w Poznaniu
Stalowa Wola
Veganki zagrają w Poznaniu
Niestety, finał bez Sympatycznych Nisko
Stalowa Wola
Niestety, finał bez Sympatycznych Nisko
100 lat, Panie Mieczysławie! 100 lat, Panie Romanie!
Stalowa Wola
100 lat, Panie Mieczysławie! 100 lat, Panie Romanie!
Porażka koszykarzy Stali w Rybniku
Stalowa Wola
Porażka koszykarzy Stali w Rybniku
Vega SiR Stalowa Wola awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Vega SiR Stalowa Wola awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Polski
Zwycięski finisz „Stalówki” w sparingu z Chełmianką
Stalowa Wola
Zwycięski finisz „Stalówki” w sparingu z Chełmianką
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu