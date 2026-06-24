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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów 24 czerwca 2026

„Stalówka” rozpocznie sezon w Warszawie

Poznaliśmy terminarz rundy jesiennej Betclic 2. ligi w sezonie 2026/27. Rozgrywki rozpoczną się 25 lipca, a zakończą 5–6 grudnia. „Stalówka” pierwszy mecz rozegra na wyjeździe, z beniaminkiem drugiej ligi Legią II Warszawa, natomiast pierwszym domowym rywalem „zielono-czarnych” będzie spadkowicz z Betclic 1. ligi - GKS Tychy (1-2 sierpnia). Kilka dni później czeka stalowców pojedynek w Pucharze Polski, na wyjeździe ze Śląskiem II Wrocław.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Stal jesienią będzie gospodarzem 9 meczów; sierpień: GKS Tychy (2. kolejka), Avia Świdnik (4. kolejka), wrzesień: Zawisza Bydgoszcz (7. kolejka), Resovia (9. kolejka), październik: Śląsk II Wrocław (11. kolejka), Sandecja Nowy Sącz (13. kolejka), Sokół Kleczew (14. kolejka), listopad: Olimpia Grudziądz (16. kolejka), Legia II Warszawa (18. kolejka - początek rundy rewanżowej).

Kolejka 1 (25-26.07)
Legia II Warszawa - Stal Stalowa Wola
Kolejka 2 (1-2.08)
Stal Stalowa Wola - GKS Tychy
Kolejka 3 (8-9.08)
Rekord Bielsko-Biała - Stal Stalowa Wola
Kolejka 4 (15-16.08)
Stal Stalowa Wola - Avia Świdnik
Kolejka 5 (22-23.08.
Chojniczanka 1930 Chojnice - Stal Stalowa Wola
Kolejka 6 (29-30.08)
Hutnik Kraków - Stal Stalowa Wola
Kolejka 7 (5-6.09)
Stal Stalowa Wola - Zawisza Bydgoszcz
Kolejka 8 (12-13.09)
Podhale Nowy Targ - Stal Stalowa Wola
Kolejka 9 (19-20.09)
Stal Stalowa Wola - Resovia
Kolejka 10 (3-4.10)
Znicz Pruszków - Stal Stalowa Wola
Kolejka 11 (10-11.10)
Stal Stalowa Wola - Śląsk II Wrocław
Kolejka 12 (17-18.10)
Górnik Łęczna - Stal Stalowa Wola
Kolejka 13 (24-25.10)
Stal Stalowa Wola - Sandecja Nowy Sącz
Kolejka 14 (31.10.2026)
Stal Stalowa Wola - Sokół Kleczew
Kolejka 15 (7-8.11)
Lechia Zielona Góra - Stal Stalowa Wola
Kolejka 16 (14-15.11)
Stal Stalowa Wola - Olimpia Grudziądz
Kolejka 17 (21-22.11)
Świt Szczecin - Stal Stalowa Wola
Kolejka 18 (28-29.11)
Stal Stalowa Wola - Legia II Warszawa
Kolejka 19 (5-6.12)
GKS Tychy - Stal Stalowa Wola

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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Aktualna ocena:  5.0

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