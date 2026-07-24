„Stalówka” rozpocznie sezon 2026/27 wyjazdowym spotkaniem z beniaminkiem z Warszawy

Rywal „Stalówki” to beniaminek Betclic 2. Ligi. Legia II Warszawa wywalczyła awans po znakomitym sezonie w grupie I trzeciej ligi, który zakończyła na pierwszym miejscu. Drużyna ze stolicy zgromadziła 84 punkty w 34 spotkaniach, odnosząc 27 zwycięstw, trzykrotnie remisując i ponosząc zaledwie cztery porażki.

Siłą ofensywną rezerw Legii był przede wszystkim doświadczony Adam Ryczkowski. 29-letni napastnik zakończył sezon z dorobkiem 18 bramek. Ważną rolę odegrał również wychowanek Akademii Piłkarskiej Stal Stalowa Wola, Kacper Pchełka. Pomocnik wystąpił w 32 ligowych meczach i zdobył osiem goli.

Sobotni mecz zostanie rozegrany na boisku nr 8 w Legia Training Center w Książenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki) przy ulicy Legionistów 3. Nowoczesny ośrodek szkoleniowy Legii znajduje się około 30 kilometrów na południowy zachód od centrum Warszawy oraz stadionu Legii przy ulicy Łazienkowskiej.

Kibice, którzy nie będą mogli pojawić się na trybunach, będą mieli możliwość obejrzenia spotkania na żywo za pośrednictwem transmisji w serwisie TVP Sport.

1. kolejka Betclic 2. Ligi

24 lipca (piątek):

Znicz Pruszków – Resovia (18)

25 lipca (sobota):

Podhale Nowy Targ – Śląsk II Wrocław (11.15)

Legia II Warszawa – Stal Stalowa Wola (13)

Świt Szczecin – Górnik Łęczna (18)

Zawisza Bydgoszcz – Sokół Kleczew (19)

Lechia Zielona Góra – Rekord Bielsko-Biała (20)

26 lipca (niedziela):

Avia Świdnik – Olimpia Grudziądz (16)

Chojniczanka – GKS Tychy (19.30)