„Stalówka” pożegnała kolejnych piłkarzy i trenera

W ubiegłym tygodniu pięciu piłkarzy wróciło do klubów, z których byli wypożyczeni. Jedynym zawodnikiem, z którym przedłużono umowę na kolejne 2 lata jest Łukasz Furtak (na zdjęciu). Ze Stalą żegna się także trener Maciej Jarosz, dotychczasowy asystent Ireneusza Pietrzykowskiego, a później Mateusza Płuski.

Pierwsze decyzję kadrowe zapadły jeszcze przed ostatnim meczem z Arką Gdynia. Klub podziękował bośniackiemu obrońcy Adiemu Mehremiciowi (10 meczów w rundzie wiosennej Betclic 1 liga), Chorwatowi Bojanowie Gvozdenoviciowi (2 mecze) i Michałowi Mydlarzowi (27 meczów w 2 lidze i 26 w 1 lidze).

W ubiegłym tygodniu do klubów z których byli wypożyczeni wrócili: Bartosz Bida do Miedzi Legnica (8 meczów w rundzie jesiennej), Michał Walski do Puszczy Niepołomice (15 meczów na wiosnę, 1 zdobyta bramka), Damian Urban do Cracovii (22 mecze w 2 lidze - 3 gole, 26 meczów w 1 lidze - 1 gol), Sebastian Strózik do Wisły Płock (14 meczów w 2 lidze - 3 gole, 33 mecze w 1 lidze - 5 goli), Miłosz Piekutowski do Jagiellonii Białystok (14 meczów w rundzie wiosennej w 1 lidze).

Umowy kilku innych piłkarzy wygasają 30 czerwca 2025 r. Trwają rozmowy na temat ich przyszłości w klubie. Możliwe są zarówno przedłużenia kontraktów, jak również ich rozwiązanie. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w najbliższych dniach. W tym gronie są: Bartłomiej Kukułowicz, Thiago, Kamil Wojtkowski, Patryk Zaucha, Jakub Banach, Adam Wilk, Krystian Lelek, David Niepsuj oraz Ibe-Torti i Jonathan Junior. Dwójka ostatnich ma ważne umowy do końca czerwca z opcją przedłużenia na kolejny sezon, ale że Stal nie… awansowała i nie obroniła się przed spadkiem, więc także oni mogą opuścić „Stalówkę”.

Piątce innych piłkarzy: Damianowi Oko, Marcelowi Ruszelowi, Dawidowi Łąckiemu, Jakubowi Svecowi i Michałowi Surzynowi, kontrakty kończą się za rok, 30 czerwca 2026 r., ale to wcale nie oznacza, że wszyscy znajdą się w kadrze Stali na II-ligowy sezon 2025/26.