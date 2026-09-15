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Od lewej: Jarosław Skrobacz, Leandro, Mariusz Arczewski (fot. Stal Stalowa Wola PSA/facebook)
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Stalowa Wola 15 września 2026

„Stalówka” pożegnała dyrektora sportowego i trenera

Piłkarska spółka akcyjna Stal Stalowa Wola po raz kolejny potrafi zaskoczyć… Porażka 0:5 z Podhalem Nowy Targ w ostatniej kolejce przyniosła błyskawiczną reakcję władz klubu. Zapowiadane przez głównego udziałowca, czyli przez prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego zmiany stały się dzisiaj faktem. W klubie zebrała się Rada Nadzorcza i podjęła dwie kluczowe decyzje.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Najpierw Stal poinformowała o rozstaniu z dyrektorem sportowym. Leandro Messias Dos Santos przestał pełnić tę funkcję, a jego umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym. Niedługo później klub ogłosił zakończenie współpracy z pierwszym trenerem, Jarosławem Skrobaczem. Jego obowiązki tymczasowo przejął dotychczasowy asystent Mariusz Arczewski. Wiadomo już jednak, że nie poprowadzi on zespołu w najbliższym spotkaniu.

Niedzielny ecz z Resovią Stal rozegra już pod wodzą nowego trenera. Nazwisko szkoleniowca ma zostać ogłoszone w sobotę.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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