„Stalówka” pożegnała dyrektora sportowego i trenera

Najpierw Stal poinformowała o rozstaniu z dyrektorem sportowym. Leandro Messias Dos Santos przestał pełnić tę funkcję, a jego umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym. Niedługo później klub ogłosił zakończenie współpracy z pierwszym trenerem, Jarosławem Skrobaczem. Jego obowiązki tymczasowo przejął dotychczasowy asystent Mariusz Arczewski. Wiadomo już jednak, że nie poprowadzi on zespołu w najbliższym spotkaniu.

Niedzielny ecz z Resovią Stal rozegra już pod wodzą nowego trenera. Nazwisko szkoleniowca ma zostać ogłoszone w sobotę.