Fot. Daniel Tracz / www.stal1938.pl
Stalowa Wola 6 lutego 2026

„Stalówka” pojedzie w sobotę do Pcimia

W sobotę, 7 lutego Stal Stalowa Wola miała w planach rozegranie dwóch sparingów w domu, na sztucznej płycie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Spotkanie z liderem IV ligi lubelskiej, Hetmanem Zamość zostało odwołane, natomiast mecz z Wiślanami Skawina (III liga) odbędzie się tego dnia, lecz w… Pcimiu.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W ostatnim przed inauguracją rundy wiosennej sparingu, Stal zmierzy się w Stalowej Woli 13 lutego (piątek) z trzecioligową Bronią Radom. Natomiast pierwsze ligowe starcie naszej drużyny zaplanowane jest na 21 lutego (godz. 16) - wyjazd do Kalisza, a 1 marca przyjedzie do Stalowej Woli Podhale Nowy Targ (g. 19.30).

