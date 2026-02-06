„Stalówka” pojedzie w sobotę do Pcimia

W ostatnim przed inauguracją rundy wiosennej sparingu, Stal zmierzy się w Stalowej Woli 13 lutego (piątek) z trzecioligową Bronią Radom. Natomiast pierwsze ligowe starcie naszej drużyny zaplanowane jest na 21 lutego (godz. 16) - wyjazd do Kalisza, a 1 marca przyjedzie do Stalowej Woli Podhale Nowy Targ (g. 19.30).