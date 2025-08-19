Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 sierpnia 2025

„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju

W siedzibie TVP wylosowano pary I rundy STS Pucharu Polski, w której uczestniczy 56 drużyn: 16 zwycięzców Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, 14 zespołów PKO Bank Polski Ekstraklasy 2024/25, 16 zespołów Betclic I ligi 2024/25 i 10 zwycięzców rundy wstępnej. Wolne losy otrzymały drużyny, które awansowały do europejskich pucharów: Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na zdjęciu Łukasz Piszczek, prezes i grający trener LKS Goczałkowice-Zdrój (fot. lokalnapilka.pl)

Gospodarzami meczów I rundy są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. Stal Stalowa Wola o II rundę powalczy z LKS II Goczałkowice-Zdrój, a więc z klubem byłego znakomitego reprezentanta Polski, Łukasza Piszczka i byłych piłkarzy „Stalówki”: Michała Płonki i Michała Fidziukiewicza.
To właśnie „Fidziu” miał największy udział w zwycięstwie swojej drużyny w finale wojewódzkim, w którym LKS II Goczałkowice-Zdrój pokonał GKS II Katowice 3:0. Były napastnik naszego zespołu zdobył dwie bramki.
Gospodarzem meczu będzie klub z województwa śląskiego. Pierwsza drużyna LKS występuje w III lidze, a rezerwy w lidze okręgowej.
Następna runda Pucharu Polski, 1/16 finału odbędzie się w dniach 28-30 października. Finał 2 maja 2026 r.

I runda, zestaw par:
Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
Avia Świdnik - Ruch Chorzów
Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)
Gryf Słupsk - Polonia Warszawa
Stal Rzeszów - Korona Kielce
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław
ŁKS Łomża - Odra Opole
Legia II Warszawa - Górnik Zabrze
Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
Górnik Łęczna - Cracovia
Korona II Kielce - Piast Gliwice
Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz
Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk
Kotwica Kołobrzeg (wycofanie) - Pogoń Szczecin
Miedź II Legnica - Świt Szczecin
Arka Gdynia - Motor Lublin
LKS II GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ - STAL STALOWA WOLA
GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź
Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice
Warta Poznań - Polonia Bytom
GKS Katowice - Wisła Płock
ŁKS Łódź - Chrobry Głogów
Stal Mielec - Puszcza Niepołomice

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Nisko
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Stalowa Wola
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Stalowa Wola
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski
Jarocin
Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski
Sędzia asystent do… okulisty. Podhale - Stal 1:1
Stalowa Wola
Sędzia asystent do… okulisty. Podhale - Stal 1:1
Sami swoi, czyli „Stalówka” dwie dekady temu
Stalowa Wola
Sami swoi, czyli „Stalówka” dwie dekady temu
Remis w meczu Sokoła Nisko ze Stalą Łańcut
Nisko
Remis w meczu Sokoła Nisko ze Stalą Łańcut
Drugie zwycięstwo beniaminka z Lipy. Derby ponownie dla Olimpii
Zaklików
Drugie zwycięstwo beniaminka z Lipy. Derby ponownie dla Olimpii
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu