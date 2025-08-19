„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju

Na zdjęciu Łukasz Piszczek, prezes i grający trener LKS Goczałkowice-Zdrój (fot. lokalnapilka.pl)

Gospodarzami meczów I rundy są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. Stal Stalowa Wola o II rundę powalczy z LKS II Goczałkowice-Zdrój, a więc z klubem byłego znakomitego reprezentanta Polski, Łukasza Piszczka i byłych piłkarzy „Stalówki”: Michała Płonki i Michała Fidziukiewicza.

To właśnie „Fidziu” miał największy udział w zwycięstwie swojej drużyny w finale wojewódzkim, w którym LKS II Goczałkowice-Zdrój pokonał GKS II Katowice 3:0. Były napastnik naszego zespołu zdobył dwie bramki.

Gospodarzem meczu będzie klub z województwa śląskiego. Pierwsza drużyna LKS występuje w III lidze, a rezerwy w lidze okręgowej.

Następna runda Pucharu Polski, 1/16 finału odbędzie się w dniach 28-30 października. Finał 2 maja 2026 r.

I runda, zestaw par:

Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków

Miedź Legnica - Pogoń Siedlce

Avia Świdnik - Ruch Chorzów

Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)

Gryf Słupsk - Polonia Warszawa

Stal Rzeszów - Korona Kielce

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław

ŁKS Łomża - Odra Opole

Legia II Warszawa - Górnik Zabrze

Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków

Górnik Łęczna - Cracovia

Korona II Kielce - Piast Gliwice

Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz

Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk

Kotwica Kołobrzeg (wycofanie) - Pogoń Szczecin

Miedź II Legnica - Świt Szczecin

Arka Gdynia - Motor Lublin

LKS II GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ - STAL STALOWA WOLA

GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź

Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice

Warta Poznań - Polonia Bytom

GKS Katowice - Wisła Płock

ŁKS Łódź - Chrobry Głogów

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice