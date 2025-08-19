„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju

Na zdjęciu Łukasz Piszczek, prezes i grający trener LKS Goczałkowice-Zdrój (fot. lokalnapilka.pl)
Gospodarzami meczów I rundy są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. Stal Stalowa Wola o II rundę powalczy z LKS II Goczałkowice-Zdrój, a więc z klubem byłego znakomitego reprezentanta Polski, Łukasza Piszczka i byłych piłkarzy „Stalówki”: Michała Płonki i Michała Fidziukiewicza.
To właśnie „Fidziu” miał największy udział w zwycięstwie swojej drużyny w finale wojewódzkim, w którym LKS II Goczałkowice-Zdrój pokonał GKS II Katowice 3:0. Były napastnik naszego zespołu zdobył dwie bramki.
Gospodarzem meczu będzie klub z województwa śląskiego. Pierwsza drużyna LKS występuje w III lidze, a rezerwy w lidze okręgowej.
Następna runda Pucharu Polski, 1/16 finału odbędzie się w dniach 28-30 października. Finał 2 maja 2026 r.
I runda, zestaw par:
Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
Avia Świdnik - Ruch Chorzów
Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)
Gryf Słupsk - Polonia Warszawa
Stal Rzeszów - Korona Kielce
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław
ŁKS Łomża - Odra Opole
Legia II Warszawa - Górnik Zabrze
Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
Górnik Łęczna - Cracovia
Korona II Kielce - Piast Gliwice
Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz
Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk
Kotwica Kołobrzeg (wycofanie) - Pogoń Szczecin
Miedź II Legnica - Świt Szczecin
Arka Gdynia - Motor Lublin
LKS II GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ - STAL STALOWA WOLA
GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź
Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice
Warta Poznań - Polonia Bytom
GKS Katowice - Wisła Płock
ŁKS Łódź - Chrobry Głogów
Stal Mielec - Puszcza Niepołomice
