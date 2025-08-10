Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Stalowa Wola 10 sierpnia 2025

„Stalówka” łaskawa dla drużyny z Kalisza

Stal Stalowa Wola odniosła drugie z rzędu zwycięstwo ligowe. Jedenastka trenera Marcina Płuski pokonał przed swoją publicznością KKS 1925 Kalisz. W następnej kolejce „zielono-czarni” udadzą się do Nowego Targu na spotkanie z Podhalem.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Mecz Stali z KKS-em Kalisz transmitowany w TVP Sport stał na dobrym poziomie i mimo że padła w nim tylko jedna bramka, blisko 3-tysięczna widownia zgromadzona na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej jak również kibice piłkarscy przed telewizorami na pewno się nie nudzili. Stal oddała w tym meczu ponad 20 strzałów na bramkę rywala.
Pierwszą groźną akcję przeprowadzili goście. Bliski wepchnięcia piłki dośrodkowanej z boku boiska przed bramkę Stali był Mateusz Gawlik. Na powrót piłkarzy z Kalisza na pole karne Stali trzeba było czekać blisko pół godziny. Przez ten czas rządziła Stal, która zepchnęła rywali do głębokiej defensywy i stwarzała okazje strzeleckie. Piłka nie chciała jednak znaleźć drogi do bramki, bo albo źle ustawiony miał celownik strzelec albo dobrze spisywał się Mateusz Krakowiak - doświadczony bramkarz KKS. W 29. minucie, po mocno bitym z lewej strony pola karnego przez Patryka Zauchę „centrostrzale”, piłka odbiła się z hukiem od słupka bramki i wyszła w pole gry. Stal dopięła swego w 41. minucie. Po znakomitej wrzutce Krystiana Gertingera na „dalszy” słupek, celnie „główkował” Jakub Kendzia.
Podobnie wyglądał obraz gry do połowy w drugiej… połowy. Stal przeważała, przeprowadzała szybkie akcje skrzydłami i strzelała na bramkę kaliszan (Tomalski, Wolny, Nowak, Zaucha, Hebel), lecz podobnie jak w pierwszej połowie, piłka „za Chiny Ludowe” nie chciała ulokować się w siatce, ponieważ mijała w niewielkiej odległości cel lub na posterunku był Krakowiak.
W ostatnich minutach meczu gośćie przypuścili szturm, zaczęli coraz częściej przebywać pod polem karnym Stali i nie wyglądało to dobrze dla gospodarzy, na szczęście drużyna z Kalisza nie potrafiła wytrącić z równowagi bardzo spokojnie reagujących pod swoją bramką defensorów Stali: Daniela Furtaka, Damiana Oko i Krystiana Getingera.

Stal Stalowa Wola - KKS 1925 Kalisz 1:0 (1:0)
1-0 Kendzia (41)
Stal: Stępak - Furtak, Oko, Getinger - Kendzia (82 Łącki), Hrnciar (72 Radecki), Hebel, Tomalski (72 Nowak), Zaucha - Surzyn, Wolny (82 Kukułowicz).
KKS: Krakowiak - Białczak, Kieliba, Gawlik - Staszak, Putno (90 Skibicki), Andruszko, Cierpka, Paszkowski (61 Mocny), Danielak - Zdybowicz (70 Flisiuk).
Sędziował Maciej Kuropatwa (Katowice).
Żółte kartki: Furtak, Hebel - Gawlik, Skibicki.
Widzów 2700.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

