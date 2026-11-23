Na jubileuszu pojawili się członkowie stowarzyszenia, jego sympatycy i przyjaciele, a także przedstawiciele samorządu. W imieniu prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego uczestniczył Aleksander Kapuściński, przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w listopadzie 2016 roku. Od początku jego działalność koncentruje się na promowaniu wartości narodowych, rozwijaniu wiedzy historycznej i ekonomicznej oraz zachęcaniu mieszkańców do pielęgnowania patriotyzmu i aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności.

Podczas spotkania Mateusz Korpal, prezes Stowarzyszenia Stalowi Patrioci, podziękował wszystkim, którzy przez ostatnią dekadę współtworzyli organizację. Zwrócił uwagę, że jej działalność to nie tylko podejmowane inicjatywy, ale przede wszystkim ludzie, ich czas i zaangażowanie.

– Działać w stowarzyszeniu to przede wszystkim dawać samego siebie, dawać swój czas, czasem swoje środki finansowe. To godziny, minuty, dni, tygodnie, miesiące, lata spędzone razem i właśnie po to jesteśmy – mówił Mateusz Korpal.

Prezes podkreślił również, że organizacja powinna służyć nie tylko swoim członkom, ale całemu miastu i jego mieszkańcom. Ważne miejsce w jego wystąpieniu zajęły także wzajemna życzliwość, jedność i przywiązanie do wspólnych wartości.

– Stowarzyszenie nie jest dla samego siebie, stowarzyszenie jest dla wszystkich nas, dla mieszkańców, dla społeczności lokalnej, po to działamy, po to się zrzeszamy. (...) Cieszę się, że wspólnie tutaj możemy świętować, Państwa obecność jest dla nas zaszczytem, jest czymś więcej niż tylko obecnością, bo to pokazuje, że razem możemy więcej – zaznaczył prezes.

Jednym z symbolicznych momentów jubileuszu było przekazanie stowarzyszeniu szabli. Prezent wręczył Aleksander Kapuściński, który w swoim wystąpieniu nawiązał do patriotycznego charakteru organizacji i jej dotychczasowej działalności.

- Zaszczytem jest być z Państwem w to dziesięciolecie stowarzyszenia. Bóg, Honor, Ojczyzna są zapisane w dekadę tego Stowarzyszenia. Nie są tylko zwykłym symbolicznym zapisem, bo patriotyzm, który Państwo niesiecie ze sobą nie jest tylko krzykliwy, jest budowany działalnością, która od dziesięciolecia buduje Stalową Wolę - mówił Aleksander Kapuściński.

Wyjaśniając symbolikę podarunku, zwrócił uwagę na znaczenie szabli w polskiej tradycji. Jak podkreślił, to nie tylko nawiązanie do historii i etosu rycerskiego, ale również symbol obrony słabszych oraz narodowej tożsamości.

- Ta szabla niech będzie reprezentowaniem budowy odporności, ale też waleczności o nasze wartości narodowe. Niech ona przypomina Państwu, że to co robicie jest po prostu piękne - dodał.

Jubileusz był również okazją do wyróżnienia osób, które przez lata szczególnie przysłużyły się działalności Stalowych Patriotów. Wręczone odznaczenia stanowiły podziękowanie za ich pracę, zaangażowanie i wkład w rozwój stowarzyszenia.

Organizatorzy zadbali także o oprawę artystyczną wydarzenia. Przed uczestnikami wystąpili Arkadiusz Banaś, Barbara Mikulska-Wasil, Piotr Drożdż, Sebastian Śledź i Joanna Drożdż. Przygotowano również kącik poezji, za który odpowiadali Beata Sudoł-Kochan oraz Grzegorz Męciński.

Sobotnia gala była podsumowaniem dziesięciu lat działalności stowarzyszenia, ale także okazją do spotkania osób, które przez ten czas wspierały jego inicjatywy. Jubileusz pokazał, że za nazwą Stalowi Patrioci stoją przede wszystkim ludzie, którzy od dekady wspólnie realizują swoje pomysły i angażują się w życie Stalowej Woli.

Źródło: UM Stalowej Woli

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