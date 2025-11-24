Miesięcznik
W imieniu wyróżnionych, głos zabrał m.in. Sebastian Śledź ze Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-40
Stalowa Wola 24 listopada 2025

Stalowi Patrioci jak husarze wartości

Efektowną statuetkę husarza otrzymało od władz miasta Stowarzyszeniem Stalowi Patrioci, na uroczystości 9. urodzin tej organizacji. – Bo państwo jako Stowarzyszenie jesteście husarzem naszych wartości: narodowej tożsamości i działania na rzecz mieszkańców Stalowej Woli, naszego lokalnego i narodowego patriotyzmu. Państwo jesteście wartością nadrzędną naszego samorządu – mówił radny miasta Aleksander Kapuściński.

avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Urodziny Stowarzyszenia odbyły się 21 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury. Przebiegały pod hasłem: „Razem tworzymy lokalny patriotyzm”. Przybyli członkowie, sympatycy i zaproszeni goście. Była też część artystyczna, w której wystąpiło muzyczno-wokalne trio: Piotr Drożdż (gitara), Sebastian Śledź (gitara), Andrzej Zając (harmonijka ustna).

Na rzecz lokalnej społeczności

– Stalowi Patrioci to organizacja społeczna, która działa dla społeczności lokalnej. W naszym statucie mamy zapisaną przede wszystkim działalność kulturalno-oświatową, krzewienie lokalnego patriotyzmu, także tego gospodarczego. Rokrocznie, 11 listopada organizujemy też wyjazdy na Marsz Niepodległości do Warszawy. Każdy, każda z nas działa na różny sposób, różnymi metodami, także w Internecie, wspierając polskie rodziny na Wschodzie. I taką organizacją chcemy być. Chcemy, aby nasza formacja się rozwijała, działała dla ludzi na wielu polach. Mam nadzieję, że świętując za rok 10. urodziny Stalowych Patriotów, przekażę państwu jeszcze lepsze informacje o tym, co udało się przez najbliższy rok zrobić – mówił w okolicznościowym wystąpieniu prezes Stowarzyszenia Mateusz Korpal.

Budujecie wspólnotę wartości

W imieniu prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego i w imieniu Rady Miejskiej Stalowej Woli, statuetkę husarza wręczył mu radny Aleksander Kapuściński, wcześniej gratulując dotychczasowej działalności i życząc kolejnych sukcesów.

– Budujecie wartości chrześcijańskie, wspólnotę, organizujecie różne działania, jak np. marsz ku czci ofiar Wołynia. To jest najpiękniejsze, że w świecie, w którym zapomina się często o wartościach, o emocjach, o drugim człowieku, państwo przez swoje działania inicjujecie to, co jest w życiu najważniejsze. A w naszym państwie, gdzie bardzo często zapomina się o tym, by budować to co piękne i to co łączy, budujecie nasz wspólny patriotyzm – mówił radny Kapuściński.

– Ta statuetka doda nam jeszcze więcej siły i wiary do działań dla Stalowej Woli. Dziękuję – odpowiedział Mateusz Korpal.

Antoni Kolano i Tomasz Pańczyk otrzymali statuetki Stalowy Patriota. Dyplomami wyróżniono też grupę członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Statuetka Husarz otrzymana przez Stalowych Patriotów

Krytyka Piłsudskiego

Na uroczystości wystąpił pochodzący ze Stalowej Woli dziennikarz i pisarz, Henryk Nicpoń, mówiąc o swej najnowszej książce o gen. Tadeuszu Rozwadowskim, którą można było też kupić przed wejściem na salę.

Autor w swym wystąpieniu bardzo krytycznie ocenił działalność Józefa Piłsudskiego w okresie odrodzenia państwa polskiego po latach zaborów. Jego zdaniem, był on rozgrywany przez Niemców i Austriaków, a także... bolszewików, i optował za słabą Polską. Z kolei zamach majowy był, w jego ocenia, przede wszystkim wynikiem zakulisowych działań Wielkiej Brytanii i Niemiec, które obawiały się powstania konfederacji polsko-czechosłowackiej.

Henryk Nicpoń wygłosił, dla niektórych kontrowersyjne, krytyczne opinie o Józefie Piłsudskim
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

