Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Aromaveda
Mateusz Korpal: – Chcemy zbudować silną lokalną społeczność
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 listopada 2025

Stalowi Patrioci jadą na Marsz Niepodległości

50 osób wyruszy rankiem, 11 listopada, autokarem do Warszawy na Marsz Niepodległości. Wyjazd organizuje miejscowe Stowarzyszenie Stalowi Patrioci, a wspiera finansowo prezydent Stalowej Woli. Z kolei 21 listopada, w Spółdzielczym Domu Kultury, Stalowi Patrioci świętować będą 9. urodziny Stowarzyszenia.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

– Dziękujemy władzom miasta, panu prezydentowi, za to, że nas wspiera i dotuje. Jest to już 15. marsz, wyjeżdżamy do Warszawy 11 listopada o godz. 7 rano, jednym autokarem spod gmachu Biblioteki Miejskiej w Stalowej Woli. Sam marsz rozpocznie się o godz. 14, powrót przewidujemy w godzinach wieczornych. Wracając, mamy też w planie być pod pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Domostawie – mówił dziennikarzom Piotr Pańczyk ze Stowarzyszenia Stalowi Patrioci.

Jego prezes, Mateusz Korpal, powiedział z kolei, że organizacja otrzymuje informacje, że w tym roku na Marszu może być dosyć gorąco, jeśli chodzi o emocje.

– Natomiast my się tym nie przejmujemy, to nasz któryś z kolei marsz, to drugi wyjazd organizowany przez nowy zarząd Stowarzyszenia. Liczymy na to, że w tym roku będzie spokojnie, nie wdajemy się w różnego rodzaju ekscesy i prowokacje. W ubiegłym roku takowych nie było, więc liczymy na to, że w tym roku też takich nie będzie. Powrót planujemy na godz. 20-21, po koncercie niepodległościowym wsiadamy do autokaru i wracamy do Stalowej Woli – poinformował prezes Korpal.

Zapraszał też na 9. urodziny Stowarzyszenia Stalowi Patrioci.

– W tym roku chcemy się skupić na tematyce regionalnej. Chcemy zachęcać lokalną społeczność do poznawania dziejów swojego miasta. Bardzo łatwo siedzieć w domu, przeczytać książkę czy obejrzeć filmik na YouTube. Natomiast my chcemy zachęcić mieszkańców, by uczestniczyli w organizowanych przez nasze stowarzyszenie wydarzeniach, i tych organizowanych przez inne lokalne grupy. Wśród zaproszonych gości na nasze 9. urodziny będzie pan prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, władze powiatu i miasta, regionaliści, nasi członkowie i sympatycy. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom zbudujemy silną lokalną społeczność – mówił Mateusz Korpal.

On też dziękował prezydentowi Nadbereżnemu za wsparcie działań Stowarzyszenia.

– Jesteśmy znani lokalnie, a chcemy być bardziej znani w regionie i Polsce. Chcemy podtrzymywać ten lokalizm i tożsamość narodową, nasze polskie kulturowe dziedzictwo wyrastające z chrześcijańskich korzeni – podkreślał prezes Korpal.

Przypomnijmy: uroczystość z okazji 9. rocznicy powstania Stalowych Patriotów rozpocznie się 21 listopada o godz. 17 w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Gościem spotkania będzie m.in. Henryk Nicpoń, autor książki o generale Rozwadowskim.

Stowarzyszenie po raz pierwszy włączyło się do akcji pomocy kresowianom, w tym przypadku dzieciom polskim na Wschodzie (Ukraina, Litwa). W każdą środę, od godz. 18 w siedzibie Stalowych Patriotów przy plebanii kościoła MBKP w Stalowej Woli, można zostawiać dary: przybory szkolne, plecaki itp. Pod koniec listopada pojadą na Wschód.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ponad 2,7 promila za kierownicą i próba ucieczki pieszo
Stalowa Wola
Ponad 2,7 promila za kierownicą i próba ucieczki pieszo
Spotkanie otwarte z Morawieckim, Obajtkiem i Tarczyńskim w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Spotkanie otwarte z Morawieckim, Obajtkiem i Tarczyńskim w Stalowej Woli
„Sięgamy po MOC” - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Stalowej Woli
Stalowa Wola
„Sięgamy po MOC” - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Stalowej Woli
Sandomierskie tajemnice w kryminale stalowowolanina
Stalowa Wola
Sandomierskie tajemnice w kryminale stalowowolanina
Casting do spektaklu „Zatracenie” w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Casting do spektaklu „Zatracenie” w Stalowej Woli
Obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości w powiecie stalowowolskim
Zaklików
Obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości w powiecie stalowowolskim
Nisko zaprasza, by razem uczcić Niepodległość - 10 i 11 listopada
Nisko
Nisko zaprasza, by razem uczcić Niepodległość - 10 i 11 listopada
Dzień Seniora w Nisku już 14 listopada!
Nisko
Dzień Seniora w Nisku już 14 listopada!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu