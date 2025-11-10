Stalowi Patrioci jadą na Marsz Niepodległości

– Dziękujemy władzom miasta, panu prezydentowi, za to, że nas wspiera i dotuje. Jest to już 15. marsz, wyjeżdżamy do Warszawy 11 listopada o godz. 7 rano, jednym autokarem spod gmachu Biblioteki Miejskiej w Stalowej Woli. Sam marsz rozpocznie się o godz. 14, powrót przewidujemy w godzinach wieczornych. Wracając, mamy też w planie być pod pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Domostawie – mówił dziennikarzom Piotr Pańczyk ze Stowarzyszenia Stalowi Patrioci.

Jego prezes, Mateusz Korpal, powiedział z kolei, że organizacja otrzymuje informacje, że w tym roku na Marszu może być dosyć gorąco, jeśli chodzi o emocje.

– Natomiast my się tym nie przejmujemy, to nasz któryś z kolei marsz, to drugi wyjazd organizowany przez nowy zarząd Stowarzyszenia. Liczymy na to, że w tym roku będzie spokojnie, nie wdajemy się w różnego rodzaju ekscesy i prowokacje. W ubiegłym roku takowych nie było, więc liczymy na to, że w tym roku też takich nie będzie. Powrót planujemy na godz. 20-21, po koncercie niepodległościowym wsiadamy do autokaru i wracamy do Stalowej Woli – poinformował prezes Korpal.

Zapraszał też na 9. urodziny Stowarzyszenia Stalowi Patrioci.

– W tym roku chcemy się skupić na tematyce regionalnej. Chcemy zachęcać lokalną społeczność do poznawania dziejów swojego miasta. Bardzo łatwo siedzieć w domu, przeczytać książkę czy obejrzeć filmik na YouTube. Natomiast my chcemy zachęcić mieszkańców, by uczestniczyli w organizowanych przez nasze stowarzyszenie wydarzeniach, i tych organizowanych przez inne lokalne grupy. Wśród zaproszonych gości na nasze 9. urodziny będzie pan prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, władze powiatu i miasta, regionaliści, nasi członkowie i sympatycy. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom zbudujemy silną lokalną społeczność – mówił Mateusz Korpal.

On też dziękował prezydentowi Nadbereżnemu za wsparcie działań Stowarzyszenia.

– Jesteśmy znani lokalnie, a chcemy być bardziej znani w regionie i Polsce. Chcemy podtrzymywać ten lokalizm i tożsamość narodową, nasze polskie kulturowe dziedzictwo wyrastające z chrześcijańskich korzeni – podkreślał prezes Korpal.

Przypomnijmy: uroczystość z okazji 9. rocznicy powstania Stalowych Patriotów rozpocznie się 21 listopada o godz. 17 w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Gościem spotkania będzie m.in. Henryk Nicpoń, autor książki o generale Rozwadowskim.

Stowarzyszenie po raz pierwszy włączyło się do akcji pomocy kresowianom, w tym przypadku dzieciom polskim na Wschodzie (Ukraina, Litwa). W każdą środę, od godz. 18 w siedzibie Stalowych Patriotów przy plebanii kościoła MBKP w Stalowej Woli, można zostawiać dary: przybory szkolne, plecaki itp. Pod koniec listopada pojadą na Wschód.