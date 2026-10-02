Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 października 2026

#StaloweKobiety działają dla lokalnej społeczności

Grupa #StaloweKobiety realizuje projekt „StaloweKobiety - od uczestniczek do liderek lokalnych działań”, którego celem jest wzmacnianie aktywności społecznej, integracji międzykulturowej oraz zaangażowania mieszkanek w inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W ramach projektu zaplanowano szereg inicjatyw, które łączą integrację z konkretnym działaniem na rzecz innych.

Wspólne gotowanie i pomoc potrzebującym

Jednym z głównych działań są międzykulturowe warsztaty kulinarne, podczas których kobiety przygotowują tradycyjne potrawy polskie i ukraińskie. Wspólne gotowanie staje się okazją do wymiany doświadczeń, poznawania kultur i budowania relacji.

Jednocześnie warsztaty mają bardzo konkretny wymiar społeczny – przygotowana żywność jest pakowana, oznaczana i przekazywana do stalowowolskiej „Jadłodzielni”, dzięki czemu może trafić do osób, które potrzebują wsparcia.

W ramach projektu odbędą się również warsztaty zdobienia pierników. Wspólnie przygotowane świąteczne wypieki zostaną przekazane do Jadłodzielni jako sąsiedzki gest życzliwości i świąteczny upominek dla mieszkańców.

Warsztaty dla dzieci

Ważnym elementem projektu jest również zaangażowanie kobiet z Ukrainy w działania skierowane do najmłodszych mieszkańców Stalowej Woli.

W ramach wolontariatu liderki przeprowadzą warsztaty rękodzielnicze dla dzieci z Klubu „Wesoła Gromadka”. Podczas spotkań dzieci będą m.in. tworzyć tradycyjne ukraińskie lalki motanki, witraże oraz ozdoby choinkowe.

Zajęcia będą nie tylko okazją do rozwijania kreatywności i zdolności manualnych, ale również lekcją otwartości, wzajemnego poznania i szacunku dla innych kultur.

Międzykulturowa Wigilia

Finałem projektu będzie Międzykulturowa Wigilia – wspólne spotkanie uczestniczek, podczas którego przygotowane zostaną tradycyjne potrawy wigilijne. Kobiety zasiądą razem przy świątecznym stole, dzieląc się tradycjami i doświadczeniami.

Jednak również podczas tego spotkania nie zabraknie idei dzielenia się z innymi. Przygotowane potrawy świąteczne zostaną spakowane i przekazane do lodówki społecznej, aby świąteczna życzliwość mogła dotrzeć także do osób, które nie mogą przygotować takiego posiłku dla siebie.

Od uczestniczek do liderek

Projekt pokazuje, że udział w lokalnych działaniach może być początkiem dalszego zaangażowania. #StaloweKobiety nie tylko uczestniczą w proponowanych aktywnościach, ale stopniowo przejmują rolę liderek lokalnych inicjatyw – współorganizują działania, dzielą się swoimi umiejętnościami i angażują w pomoc innym.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz Stowarzyszeniem „Strefa Spotkań”, które udostępniają przestrzenie i wspierają realizację poszczególnych działań. Dzięki partnerstwu projekt wykorzystuje lokalne zasoby i jest mocno związany ze społecznością Stalowej Woli.

„StaloweKobiety – od uczestniczek do liderek lokalnych działań” to projekt, w którym spotykają się różne kultury, pokolenia i doświadczenia. To także przykład tego, jak dzięki wspólnemu działaniu można zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka.

Projekt „StaloweKobiety – od uczestniczek do liderek lokalnych działań” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny SMK.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Lucjusz Nadbereżny w Pałacu Prezydenckim. Ważna dyskusja o finansach samorządów
Stalowa Wola
Lucjusz Nadbereżny w Pałacu Prezydenckim. Ważna dyskusja o finansach samorządów
Nie tylko Stal Stalowa Wola. Daniel Tracz po raz kolejny popracuje na PGE Narodowym
Stalowa Wola
Nie tylko Stal Stalowa Wola. Daniel Tracz po raz kolejny popracuje na PGE Narodowym
Superdzielnicowy żegna Rudnik nad Sanem. Tomasz Majowicz przechodzi do Komendy Głównej Policji
Rudnik nad Sanem
Superdzielnicowy żegna Rudnik nad Sanem. Tomasz Majowicz przechodzi do Komendy Głównej Policji
83 nowych studentów na stalowowolskim wydziale Politechniki Rzeszowskiej
Stalowa Wola
83 nowych studentów na stalowowolskim wydziale Politechniki Rzeszowskiej
Metamorfozy. Druga odsłona wielkiej elegancji
Metamorfozy. Druga odsłona wielkiej elegancji
Odnaleźli zaginionego 13-latka. Przy okazji wpadł poszukiwany 21-latek
Stalowa Wola
Odnaleźli zaginionego 13-latka. Przy okazji wpadł poszukiwany 21-latek
Teatrzyki kamishibai w Galerii Karpińskiego. Wystawa prac przedszkolaków
Stalowa Wola
Teatrzyki kamishibai w Galerii Karpińskiego. Wystawa prac przedszkolaków
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu