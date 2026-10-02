StaloweKobiety działają dla lokalnej społeczności

W ramach projektu zaplanowano szereg inicjatyw, które łączą integrację z konkretnym działaniem na rzecz innych.

Wspólne gotowanie i pomoc potrzebującym

Jednym z głównych działań są międzykulturowe warsztaty kulinarne, podczas których kobiety przygotowują tradycyjne potrawy polskie i ukraińskie. Wspólne gotowanie staje się okazją do wymiany doświadczeń, poznawania kultur i budowania relacji.

Jednocześnie warsztaty mają bardzo konkretny wymiar społeczny – przygotowana żywność jest pakowana, oznaczana i przekazywana do stalowowolskiej „Jadłodzielni”, dzięki czemu może trafić do osób, które potrzebują wsparcia.

W ramach projektu odbędą się również warsztaty zdobienia pierników. Wspólnie przygotowane świąteczne wypieki zostaną przekazane do Jadłodzielni jako sąsiedzki gest życzliwości i świąteczny upominek dla mieszkańców.

Warsztaty dla dzieci

Ważnym elementem projektu jest również zaangażowanie kobiet z Ukrainy w działania skierowane do najmłodszych mieszkańców Stalowej Woli.

W ramach wolontariatu liderki przeprowadzą warsztaty rękodzielnicze dla dzieci z Klubu „Wesoła Gromadka”. Podczas spotkań dzieci będą m.in. tworzyć tradycyjne ukraińskie lalki motanki, witraże oraz ozdoby choinkowe.

Zajęcia będą nie tylko okazją do rozwijania kreatywności i zdolności manualnych, ale również lekcją otwartości, wzajemnego poznania i szacunku dla innych kultur.

Międzykulturowa Wigilia

Finałem projektu będzie Międzykulturowa Wigilia – wspólne spotkanie uczestniczek, podczas którego przygotowane zostaną tradycyjne potrawy wigilijne. Kobiety zasiądą razem przy świątecznym stole, dzieląc się tradycjami i doświadczeniami.

Jednak również podczas tego spotkania nie zabraknie idei dzielenia się z innymi. Przygotowane potrawy świąteczne zostaną spakowane i przekazane do lodówki społecznej, aby świąteczna życzliwość mogła dotrzeć także do osób, które nie mogą przygotować takiego posiłku dla siebie.

Od uczestniczek do liderek

Projekt pokazuje, że udział w lokalnych działaniach może być początkiem dalszego zaangażowania. #StaloweKobiety nie tylko uczestniczą w proponowanych aktywnościach, ale stopniowo przejmują rolę liderek lokalnych inicjatyw – współorganizują działania, dzielą się swoimi umiejętnościami i angażują w pomoc innym.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz Stowarzyszeniem „Strefa Spotkań”, które udostępniają przestrzenie i wspierają realizację poszczególnych działań. Dzięki partnerstwu projekt wykorzystuje lokalne zasoby i jest mocno związany ze społecznością Stalowej Woli.

„StaloweKobiety – od uczestniczek do liderek lokalnych działań” to projekt, w którym spotykają się różne kultury, pokolenia i doświadczenia. To także przykład tego, jak dzięki wspólnemu działaniu można zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka.

Projekt „StaloweKobiety – od uczestniczek do liderek lokalnych działań” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny SMK.