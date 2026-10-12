Stalowa Wola z sukcesami w Wiśle. Złoto dla Ujadających Okratek, srebro dla Watahy

Wisła, położona u źródeł największej polskiej rzeki, pod koniec września stała się areną rywalizacji miłośników marszu i biegu z psami. Powody do radości miały stalowowolskie zespoły. Ewa Skubida, Hubert Hiu Puka i ich kundelek Erka - startujący w barwach Ujadających Okratek zostali mistrzami Polski ma mistrzowskim dystansie MID, liczącym 25 kilometrów. Stalowowolski team pokonał rywali po znakomitym finiszu. Decydujące okazały się ostatnie kilometry trasy, prowadzące w dół. To właśnie wtedy reprezentanci Stalowej Woli rozpoczęli długi finisz, który przyniósł im zwycięstwo i tytuł mistrzów Polski. Ukończyli rywalizację z czasem 4:06,12, wyprzedzając drugą drużynę zaledwie o 10 sekund.

Srebrne medale zdobyli Marta Fliegel Daniel Mokrus oraz ich psy: Lex i Midek (oba mieszańce). Zespół Górskich Siepaczy uzyskał czas 4:06,22. Trzecie miejsce zajęli Wiktoria, Anna i Łukasz Jasiulkowie z golden retrieverem Molly, czas 5:38,11.Kolejny sukces stalowowolanie odnotowali w rywalizacji kobiet na dystansie MINI, liczącym 15 kilometrów. Aleksandra Burdach i jej pies Ayra (american staffordshire terrier) reprezentujące Watahę Stalowa Wola, wywalczyły drugie miejsce z czasem 1:58,23.

Zwyciężyła Małgorzata Góral z border collie Blue, startująca jako Zdrowo Pomerdani Strzelce Opolskie, czas 1:49,45, a miejsce trzecie Anna Strzępka z zespołu Pieruny, startująca z kundelkiem Perunem, czas 2:05,39.W Wiśle wystartowała również trzecia reprezentacja Stalowej Woli, drugi zespół Watahy: Teresa Włoch, Ala Drabik i kundelek Koko. Rywalizowali na pięciokilometrowym dystansie Chihuahua. Uzyskali 11 czas 1:33,14, który dał im 11. miejsce w gronie 29 sklasyfikowanych drużyn.

Fot. dogtrekking.com.pl