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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów 12 października 2026

Stalowa Wola z sukcesami w Wiśle. Złoto dla Ujadających Okratek, srebro dla Watahy

Trzy reprezentacje Stalowej Woli wystartowały w 17. Mistrzostwach Polski w dogtrekkingu w Wiśle, a dwie z nich stanęły na podium. Największy sukces odnieśli Ewa Skubida, Hubert Hiu Puka i kundelek Erka, którzy po emocjonującym finiszu wywalczyli mistrzowski tytuł na dystansie MID kategoria rodzinna. Na podium w kategorii MINI Kobiet na znalazła się również Aleksandra Burdach z psem Ayrą.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wisła, położona u źródeł największej polskiej rzeki, pod koniec września stała się areną rywalizacji miłośników marszu i biegu z psami. Powody do radości miały stalowowolskie zespoły. Ewa Skubida, Hubert Hiu Puka i ich kundelek Erka - startujący w barwach Ujadających Okratek zostali mistrzami Polski ma mistrzowskim dystansie MID, liczącym 25 kilometrów. Stalowowolski team pokonał rywali po znakomitym finiszu. Decydujące okazały się ostatnie kilometry trasy, prowadzące w dół. To właśnie wtedy reprezentanci Stalowej Woli rozpoczęli długi finisz, który przyniósł im zwycięstwo i tytuł mistrzów Polski. Ukończyli rywalizację z czasem 4:06,12, wyprzedzając drugą drużynę zaledwie o 10 sekund.

Srebrne medale zdobyli Marta Fliegel Daniel Mokrus oraz ich psy: Lex i Midek (oba mieszańce). Zespół Górskich Siepaczy uzyskał czas 4:06,22. Trzecie miejsce zajęli Wiktoria, Anna i Łukasz Jasiulkowie z golden retrieverem Molly, czas 5:38,11.Kolejny sukces stalowowolanie odnotowali w rywalizacji kobiet na dystansie MINI, liczącym 15 kilometrów. Aleksandra Burdach i jej pies Ayra (american staffordshire terrier) reprezentujące Watahę Stalowa Wola, wywalczyły drugie miejsce z czasem 1:58,23.

Zwyciężyła Małgorzata Góral z border collie Blue, startująca jako Zdrowo Pomerdani Strzelce Opolskie, czas 1:49,45, a miejsce trzecie Anna Strzępka z zespołu Pieruny, startująca z kundelkiem Perunem, czas 2:05,39.W Wiśle wystartowała również trzecia reprezentacja Stalowej Woli, drugi zespół Watahy: Teresa Włoch, Ala Drabik i kundelek Koko. Rywalizowali na pięciokilometrowym dystansie Chihuahua. Uzyskali 11 czas 1:33,14, który dał im 11. miejsce w gronie 29 sklasyfikowanych drużyn.

Fot. dogtrekking.com.pl 

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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