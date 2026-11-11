Stalowa Wola z medalem Pucharu Polski. Alex Sitarski na podium w Wałbrzychu

Skala imprezy robiła wrażenie. W kategorii kadetów rozegrano zmagania w 26 kategoriach wagowych, a wśród juniorów w 20. Łącznie zaplanowano 46 finałów, jednak ze względu na dużą liczbę zgłoszeń w czterech kategoriach konieczne było utworzenie grup A i B. Ostatecznie kibice mogli obejrzeć aż 50 walk finałowych. W zawodach wystartowali również zagraniczni pięściarze trenujący w polskich klubach i posiadający licencję Polskiego Związku Bokserskiego.

Alex z brązowym medalem

Stalowowolanin rozpoczął rywalizację od pewnego zwycięstwa 3:0 nad Szymonem Starcem z Championa Myślenice. W kolejnym pojedynku pokazał jeszcze większa moc, pokonał przez RSC w drugiej rundzie Michała Mistalę z SKB Karola Nowakowskiego Sosnowiec. Walka o finał okazała się już znacznie trudniejsza. Sitarski zmierzył się z Oskarem Turajskim ze Skorpiona Legnica, który miesiąc wcześniej zdobył brązowy medal mistrzostw Polski. Sędziowie byli jednogłośni - 3:0 dla legniczanina.

Walczyli do ostatniego gongu

Blisko strefy medalowej był również Jan Bąk. Pięściarz Stali rozpoczął zmagania od przekonującego zwycięstwa 3:0 nad Janem Zielińskim z CKB Potężnie Ciechocinek. W ćwierćfinale trafił jednak na Nikodema Palczewskiego z TFB Sako Gdańsk.

W trzeciej rundzie obydwaj zawodnicy zafundowali kibicom taką wymianę ciosów, że nawet słynny Rocky Balboa mógłby z uznaniem pokiwać głową. Było wszystko: charakter, serce do walki, adrenalina i ani grama odpuszczania. Brakowało tylko kultowej muzyki, biegu po schodach i okrzyku „Adrian”...

Maja postawiła się mistrzyni Polski

O sporym pechu może mówić Maja Dul, która już na dzień dobry trafiła na bardzo wymagającą przeciwniczkę - Lenę Bukowską z KB Wąsosz, tegoroczną mistrzynię Polski do lat 19.

Mimo różnicy w dotychczasowych osiągnięciach pojedynek był niezwykle wyrównany. Maja nie przestraszyła się utytułowanej rywalki i od pierwszego do ostatniego gongu toczyła z nią zaciętą walkę. O wyrównanym przebiegu najlepiej świadczy punktacja rund. Pierwszą sędziowie przyznali Bukowskiej 2:1, drugą identycznym stosunkiem wygrała zawodniczka Stali, a w trzeciej ponownie minimalnie lepsza okazała się mistrzyni Polski. Ostatecznie Maja Dul przegrała 1:2, ale jej postawa w starciu z tak wymagającą rywalką zasługuje na uznanie.

Walki reprezentantów Stali Boxing Team:

70 kg U17

Maja Dul - Lena Bukowska (KB Wąsosz) 1:2

55 kg U17

Alex Sitarski - Szymon Starzec (Champion Myślenice) 3:0

Alex Sitarski - Michał Mistala (SKB Karola Nowakowskiego Sosnowiec) RSC II runda

Alex Sitarski - Oskar Turajski (Skorpion Legnica) 1:2

70 kg U17

Filip Wojtyna - Vadym Nedaliuk (Fight Club Sparta Siechnice) 3:0

Filip Wojtyna - Wojciech Para (Górnik Wieliczka) 1:2

75 kg U15

Jan Bąk - Jan Zieliński (CKB Potężnie Ciechocinek) 3:0

Jan Bąk - Nikodem Palczewski (TFB Sako Gdańsk) 0:3

54 kg U15

Franciszek Kredens - Olaf Sondej (Wisłok Rzeszów) 0:3