Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
Alex Sitarski na podium w Wałbrzychu - pierwszy z prawej
5.0 / 5
Stalowa Wola 11 listopada 2026

Stalowa Wola z medalem Pucharu Polski. Alex Sitarski na podium w Wałbrzychu

Wałbrzych przez kilka dni był stolicą młodzieżowego boksu. Tegoroczny Puchar Polski w kategoriach U15 i U17 przyciągnął rekordową liczbę uczestników. Na listach startowych znalazło się ponad 600 zawodniczek i zawodników, dlatego organizatorzy musieli przeprowadzić rywalizację jednocześnie na dwóch ringach w hali Aqua-Zdroju. W tak mocno obsadzonym turnieju bardzo dobrze zaprezentowała się pięcioosobowa ekipa Stali Stalowa Wola Boxing Team. Największy powód do zadowolenia dał Alex Sitarski, który...

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Skala imprezy robiła wrażenie. W kategorii kadetów rozegrano zmagania w 26 kategoriach wagowych, a wśród juniorów w 20. Łącznie zaplanowano 46 finałów, jednak ze względu na dużą liczbę zgłoszeń w czterech kategoriach konieczne było utworzenie grup A i B. Ostatecznie kibice mogli obejrzeć aż 50 walk finałowych. W zawodach wystartowali również zagraniczni pięściarze trenujący w polskich klubach i posiadający licencję Polskiego Związku Bokserskiego.

Alex z brązowym medalem

Stalowowolanin rozpoczął rywalizację od pewnego zwycięstwa 3:0 nad Szymonem Starcem z Championa Myślenice. W kolejnym pojedynku pokazał jeszcze większa moc, pokonał przez RSC w drugiej rundzie Michała Mistalę z SKB Karola Nowakowskiego Sosnowiec. Walka o finał okazała się już znacznie trudniejsza. Sitarski zmierzył się z Oskarem Turajskim ze Skorpiona Legnica, który miesiąc wcześniej zdobył brązowy medal mistrzostw Polski. Sędziowie byli jednogłośni - 3:0 dla legniczanina.

Walczyli do ostatniego gongu

Blisko strefy medalowej był również Jan Bąk. Pięściarz Stali rozpoczął zmagania od przekonującego zwycięstwa 3:0 nad Janem Zielińskim z CKB Potężnie Ciechocinek. W ćwierćfinale trafił jednak na Nikodema Palczewskiego z TFB Sako Gdańsk.
W trzeciej rundzie obydwaj zawodnicy zafundowali kibicom taką wymianę ciosów, że nawet słynny Rocky Balboa mógłby z uznaniem pokiwać głową. Było wszystko: charakter, serce do walki, adrenalina i ani grama odpuszczania. Brakowało tylko kultowej muzyki, biegu po schodach i okrzyku „Adrian”...

Maja postawiła się mistrzyni Polski

O sporym pechu może mówić Maja Dul, która już na dzień dobry trafiła na bardzo wymagającą przeciwniczkę - Lenę Bukowską z KB Wąsosz, tegoroczną mistrzynię Polski do lat 19.
Mimo różnicy w dotychczasowych osiągnięciach pojedynek był niezwykle wyrównany. Maja nie przestraszyła się utytułowanej rywalki i od pierwszego do ostatniego gongu toczyła z nią zaciętą walkę. O wyrównanym przebiegu najlepiej świadczy punktacja rund. Pierwszą sędziowie przyznali Bukowskiej 2:1, drugą identycznym stosunkiem wygrała zawodniczka Stali, a w trzeciej ponownie minimalnie lepsza okazała się mistrzyni Polski. Ostatecznie Maja Dul przegrała 1:2, ale jej postawa w starciu z tak wymagającą rywalką zasługuje na uznanie.

Walki reprezentantów Stali Boxing Team:
70 kg U17
Maja Dul - Lena Bukowska (KB Wąsosz) 1:2

55 kg U17
Alex Sitarski - Szymon Starzec (Champion Myślenice) 3:0
Alex Sitarski - Michał Mistala (SKB Karola Nowakowskiego Sosnowiec) RSC II runda
Alex Sitarski - Oskar Turajski (Skorpion Legnica) 1:2

70 kg U17
Filip Wojtyna - Vadym Nedaliuk (Fight Club Sparta Siechnice) 3:0
Filip Wojtyna - Wojciech Para (Górnik Wieliczka) 1:2

75 kg U15
Jan Bąk - Jan Zieliński (CKB Potężnie Ciechocinek) 3:0
Jan Bąk - Nikodem Palczewski (TFB Sako Gdańsk) 0:3

54 kg U15
Franciszek Kredens - Olaf Sondej (Wisłok Rzeszów) 0:3

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wydra ustrzelił Sokoła
Nisko
Wydra ustrzelił Sokoła
Pięciokrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz olimpijski trenował z pięściarzami Stali Boxing Team
Stalowa Wola
Pięciokrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz olimpijski trenował z pięściarzami Stali Boxing Team
Nowe Kraby na służbie
Stalowa Wola
Nowe Kraby na służbie
SK nexilis Poland poszukuje utalentowanych osób, które chcą kształtować przyszłość branży
Stalowa Wola
SK nexilis Poland poszukuje utalentowanych osób, które chcą kształtować przyszłość branży
Moda, sztuka i elegancja międzywojnia w Muzeum COP
Stalowa Wola
Moda, sztuka i elegancja międzywojnia w Muzeum COP
Dzień Seniora w Nisku. Będzie koncert, prelekcja i wspólne świętowanie
Nisko
Dzień Seniora w Nisku. Będzie koncert, prelekcja i wspólne świętowanie
Ad Hoc doceniony w Rzeszowie
Stalowa Wola
Ad Hoc doceniony w Rzeszowie
Niepodległą mają we krwi
Stalowa Wola
Niepodległą mają we krwi
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu