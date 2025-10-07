Stalowa Wola wysoko w rankingach inwestycyjnych

Miasto zdobyło też 9. miejsce w rankingu „20-lecie środków unijnych”. To efekt przemyślanych decyzji samorządu, ciężkiej pracy lokalnych instytucji oraz aktywności przedsiębiorców, którzy wspólnie z miastem wspierają rozwój Stalowej Woli.

- Te nagrody dedykuję moim wspaniałym współpracownikom, którzy każdego dnia pracują i rozwijają nasze miasto, inwestorom i przedsiębiorcom, dzięki którym możemy rozwijać się i inwestować. Największe brawa i podziękowania dla mieszkańców Stalowej Woli, bo to wasze inspiracje i motywacje sprawiają, że pracujemy tak efektywnie dla rozwoju naszego miasta – podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Miasto jest też częścią województwa podkarpackiego, które zajęło pierwsze miejsce w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych w latach 2022–2024. Sukcesy pokazują, że zarówno Stalowa Wola, jak i region, konsekwentnie stawiają na nowoczesną infrastrukturę i efektywne wykorzystanie środków unijnych.