Stalowa Wola 7 października 2025

Stalowa Wola wysoko w rankingach inwestycyjnych

Stalowa Wola po raz kolejny udowadnia, że jest jednym z najlepiej rozwijających się miast powiatowych w Polsce. W najnowszym Rankingu „Wydatki Inwestycyjne Samorządów 2025” organizowanym przez pismo „Wspólnota” miasto zajęło wysokie, 4. miejsce w kraju. Wynik pokazuje, że realizowane inwestycje realnie poprawiają jakość życia mieszkańców.

Miasto zdobyło też 9. miejsce w rankingu „20-lecie środków unijnych”. To efekt przemyślanych decyzji samorządu, ciężkiej pracy lokalnych instytucji oraz aktywności przedsiębiorców, którzy wspólnie z miastem wspierają rozwój Stalowej Woli.

- Te nagrody dedykuję moim wspaniałym współpracownikom, którzy każdego dnia pracują i rozwijają nasze miasto, inwestorom i przedsiębiorcom, dzięki którym możemy rozwijać się i inwestować. Największe brawa i podziękowania dla mieszkańców Stalowej Woli, bo to wasze inspiracje i motywacje sprawiają, że pracujemy tak efektywnie dla rozwoju naszego miasta – podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Miasto jest też częścią województwa podkarpackiego, które zajęło pierwsze miejsce w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych w latach 2022–2024. Sukcesy pokazują, że zarówno Stalowa Wola, jak i region, konsekwentnie stawiają na nowoczesną infrastrukturę i efektywne wykorzystanie środków unijnych.

