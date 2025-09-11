Stalowa Wola wczoraj, dziś i jutro: Rodzinny quiz wiedzy z odważną wizją przyszłości

Zwycięzcy odebrali ufundowane przez SanBank nagrody o łącznej wartości 3000 zł (1500 zł, 1000 zł i 500 zł), jednak prawdziwym triumfatorem okazała się odważna wizja, która na rozpalała wyobraźnię uczestników i publiczności.

Quiz, który był podróżą w czasie

Gra rozpoczęła się od pytań o przeszłość i teraźniejszość miasta, podzielonych na kategorie takie jak "Ludzie", "Kultura", "Miejsca" czy "Architektura". Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii, sportu, a nawet muzealnictwa. Płynnie przechodzono od pytania o to, który z kościołów oddano wiernym jako ostatni, do zagadek dotyczących długości toru zjeżdżalni na basenie. Nie zabrakło też pytań o słynnych Ambasadorów Stalowej Woli, czy o nazwę ulicy oddanej do użytku w 2018 roku. Dynamiczna forma Quizspotter sprawiła, że rywalizacja była zacięta, a na wielkim ekranie widać było, jak zmieniają się pozycje drużyn. W ten sposób historia miasta stała się dynamiczną opowieścią, która angażowała zarówno drużyny, jak i publiczność.

Wśród pytań pojawiło się również to, które dotyczyło niedawnej, bo mającej miejsce w maju 2025 roku, transformacji „Sztafety z tygodnika w miesięcznik.

Trzy futurystyczne wizje Stalowej Woli napędzane przez AI

Każde z pytań było jednak zaledwie wstępem do czegoś znacznie bardziej intrygującego. Po każdej rundzie pojawiała się wizja przyszłości, w której AI przewiduje jak zmieni się dana sfera życia w mieście. Wyłoniła się z nich spójna koncepcja inteligentnego miasta, które łączy dziedzictwo z technologią.

Zielone miasto z naturą w centrum

Jedna z wizji ukazała Stalową Wolę, która oddaje przestrzeń naturze. Jedna z dwupasmowych nitek alei Jana Pawła II zostaje zamieniona w żywy, dziki korytarz ekologiczny, który staje się nową, zieloną osią miasta. Z kolei przestrzeń między kościołem pod wezwaniem Świętego Floriana a Biblioteką jest przekształcana w ogród medytacyjny ze ścieżkami sensorycznymi i ogrodem społecznym. Równolegle, wzdłuż ulicy Okulickiego, powstaje modelowa dzielnica "Nowy Modernizm Q4", która ma aktywnie "projektować" silne więzi społeczne i harmonię z przyrodą.

"Stajnia Odkrywców" - przedszkole w parku

W odrestaurowanych stajniach w Parku Lubomirskich ma działać placówka, która rewolucjonizuje edukację. "Stajnia Odkrywców" zakłada, że najlepszym nauczycielem dla dziecka jest otaczający je ekosystem. Dzieci uczą się matematyki, licząc kasztany, a zimą stają się "tropicielami" zwierząt. Część stajni ma również zostać zaadaptowana na ośrodek opieki dla małych, miejskich zwierząt, takich jak jeże czy wiewiórki. To wizja edukacji opartej na bezpośrednim kontakcie z naturą.

Ambasadorzy i talenty 3.0

Futurystyczna wizja zakłada, że młodzi sportowcy, wychowankowie akademii PCPN, otrzymają unikalną, opartą na blockchainie "Więź Talentu". Dzięki temu fani będą mogli inwestować bezpośrednio w ich rozwój, a smart kontrakt wypłaci im bonusy także za sukcesy zawodowe i pozasportowe. Równocześnie, program Ambasador Stalowej Woli ewoluuje w zdecentralizowaną sieć innowatorów. Tytuł ten staje się certyfikatem "Made in Stalowa Wola" dla projektów i start-upów, a miasto automatycznie inwestuje w najlepsze pomysły zgłaszane przez tę sieć.

Wizje te, choć wciąż futurystyczne, pokazują odważne myślenie o przyszłości. Sugerują, że w Stalowej Woli historia i innowacje są ze sobą nierozerwalnie połączone, a miasto nie tylko patrzy w przyszłość, ale też aktywnie ją tworzy. Pytanie, które pozostaje, to kiedy i w jaki sposób te wizje staną się rzeczywistością.