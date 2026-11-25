Obecna stawka 27 zł obowiązuje od stycznia 2025 roku i przez cały 2026 rok pozostała bez zmian, choć w tym czasie wiele polskich miast podnosiło opłaty nawet dwukrotnie w ciągu roku. Po korekcie czteroosobowa rodzina zapłaci w Stalowej Woli 120 zł miesięcznie, a jeśli kompostuje bioodpady – 112 zł. Ta sama rodzina w Piasecznie płaci już dziś 190 zł (od 1 września 2025 r. – 47,50 zł od osoby), a w Świdnicy od stycznia zapłaci 188 zł (47 zł od osoby; obecnie 42 zł).

Koszty, na które miasto nie ma wpływu

Miejski system obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zarówno z domów i mieszkań, jak i z firm oraz instytucji. Żeby działał sprawnie i bez przerw, musi mieć zapewnione stabilne finansowanie.

System gospodarki odpadami musi się bilansować – tak stanowi ustawa. Za wzrostem kosztów stoją zjawiska ogólnopolskie. Od października 2025 roku działa system kaucyjny, przez co najcenniejsze surowce – butelki i puszki – trafiają do automatów, a nie do żółtych worków, a gminy tracą część przychodów z ich sprzedaży. Rosną ceny paliw i energii oraz koszty pracy, a nowe przepisy podnoszą wymagane poziomy recyklingu i wymuszają na firmach wymianę floty śmieciarek. W czerwcu 2027 roku kończy się też obecna umowa na odbiór odpadów, a ceny w przetargach rosną w całym kraju.

– Naszym celem jest utrzymanie sprawnego odbioru i zagospodarowania odpadów przy możliwie najmniejszym obciążeniu mieszkańców. Rosnące koszty paliwa, energii i pracy oraz mniejsze wpływy ze sprzedaży surowców po wprowadzeniu systemu kaucyjnego sprawiają jednak, że korekta jest konieczna. Nie mamy wpływu na te zmiany, ale odpowiadamy za to, jak na nie reagujemy. Dlatego dokonujemy optymalizacji wszędzie tam, gdzie nie odbije się to na jakości usług, a wzrost miesięcznej opłaty ograniczamy do 3 zł od osoby – mówi Tomasz Miśko, zastępca prezydenta Stalowej Woli.

Niska opłata, wysoki standard

Za stosunkowo niewielką opłatę mieszkańcy dostają pakiet usług szerszy niż w wielu gminach, gdzie płaci się znacznie więcej. W domach jednorodzinnych oraz w firmach i instytucjach odpady zmieszane odbierane są co dwa tygodnie – przez cały rok. Przepisy pozwalają gminom rzadziej odbierać śmieci poza sezonem od kwietnia do października, ale Stalowa Wola z tej możliwości nie korzysta. Odpady wielkogabarytowe miasto odbiera cztery razy w miesiącu, niezależnie od rodzaju zabudowy, a dwa razy w roku organizuje zbiórki odpadów problemowych.

Wyróżnikiem Stalowej Woli są też dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, otwarte sześć dni w tygodniu przez cały rok. W części sąsiednich gmin mieszkańcy mają do dyspozycji jeden punkt, czynny na przykład tylko raz w tygodniu.

– Kosztów systemu nie można porównywać wyłącznie przez pryzmat samej stawki. W Stalowej Woli za 30 zł mieszkaniec ma częsty odbiór, dwa PSZOK-i otwarte niemal codziennie i regularny odbiór gabarytów. Wiele gmin, w których płaci się ponad 40 zł, oferuje mniej – podkreśla wiceprezydent Tomasz Miśko.

Ulgi dla rodzin wielodzietnych i kompostujących zostają

Stalowa Wola, jako miasto wspierające rodziny, utrzymuje bonifikaty, które można łączyć. Rodziny wielodzietne, z co najmniej trojgiem dzieci, płacą o 5 zł mniej od każdej osoby, a właściciele przydomowych kompostowników – o kolejne 2 zł mniej. Pięcioosobowa rodzina wielodzietna, która kompostuje bioodpady, zapłaci więc od 2027 roku 23 zł od osoby, czyli 115 zł miesięcznie za całe gospodarstwo. To mniej, niż w wielu miastach płaci czteroosobowa rodzina bez żadnych ulg.

Inne miasta płacą znacznie więcej

Średnia opłata w polskich gminach to dziś około 38,50 zł od osoby, a w wielu miastach przekracza już 40 zł. Na 2027 rok część samorządów uchwaliła stawki sięgające 53, a nawet 57 zł od osoby – tak jest m.in. w gminach Związku Gmin Krajny i w kilku gminach powiatu pilskiego. W Pile opłata wzrośnie do 48 zł, w Świdnicy i Nowym Sączu do 47 zł, a Piotrków Trybunalski zapowiada wzrost z 35 do około 46 zł.

Wyższe stawki płacą także mieszkańcy sąsiednich miast regionu, m.in. Tarnobrzega (37 zł), Rzeszowa (35 zł w zabudowie jednorodzinnej) i Przemyśla. Znacznie więcej płaci się w aglomeracji warszawskiej – w Józefowie 45 zł, a w Piasecznie 47,50 zł od osoby. W skali roku czteroosobowa rodzina w Stalowej Woli zapłaci 1440 zł, o 816 zł mniej niż w Świdnicy i o prawie 1300 zł mniej niż w najdroższych gminach.

Energia z odpadów – inwestycja, która ustabilizuje koszty

Niskie opłaty są możliwe dzięki temu, że Miejski Zakład Komunalny od lat inwestuje we własny, nowoczesny system gospodarki odpadami. Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania wyprodukował w 2025 roku blisko 16 tys. ton paliwa alternatywnego pre-RDF. Dziś za jego zagospodarowanie MZK płaci zewnętrznym firmom nawet około 10 mln zł rocznie.

To się zmieni. 26 października 2026 roku przy ul. Seulskiej ruszyła budowa Instalacji Odzysku Energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych. Zakład warty około 385 mln zł brutto, wsparty m.in. 70 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie przetwarzać 44 tys. ton odpadów rocznie na prąd i ciepło. Instalacja domknie lokalny system – od zbiórki i segregacji, przez przetwarzanie, po odzysk energii – i uniezależni miasto od cenników zewnętrznych odbiorców. Wytwarzane ciepło może też sprzyjać stabilizacji kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

– To inwestycja, która w ciągu trzech lat może być prawdziwym przełomem. Zamiast płacić innym za zagospodarowanie odpadów, sami wytworzymy z nich energię. To najlepsza gwarancja stabilnych opłat dla mieszkańców i mocnej pozycji Stalowej Woli na odpadowej mapie Polski – mówi Radosław Sagatowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.

Korekta także dla firm i instytucji

Zmiana obejmie również nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne – przede wszystkim sklepy, zakłady usługowe, biura i instytucje. Przedsiębiorcy nadal będą rozliczać się według liczby i pojemności pojemników. Opłata za pojemnik 120 litrów wzrośnie z 18 do 22 zł, za pojemnik 240 litrów z 36 do 44 zł, a za popularny kontener 1100 litrów ze 165 do 201,67 zł miesięcznie. Stawki dla pozostałych pojemności zmienią się proporcjonalnie. Nawet po korekcie opłata za pojemnik 120 litrów będzie wynosić mniej niż połowę maksymalnej stawki dopuszczonej przez ustawę, która wynosi 45,50 zł.

Projektem uchwały Rada Miejska w Stalowej Woli zajmie się na sesji 1 grudnia 2026 roku. Jeśli radni go przyjmą, nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Źródło: UM Stalowej Woli