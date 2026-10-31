Stalowa Wola w stylu art déco. Przed nami druga edycja festiwalu

Wydarzenie zaplanowano na 7 i 8 listopada. Pierwszego dnia spotkania odbędą się w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, a w niedzielę festiwal przeniesie się do Miejskiego Domu Kultury.
Moda i sztuka w Muzeum COP
Sobotni program rozpocznie się o godz. 17 i potrwa do godz. 20. W Muzeum COP będzie można wysłuchać prelekcji poświęconych stylowi art déco, jego europejskim korzeniom, literaturze, malarstwu, modzie II RP oraz związkom teatru z architekturą Stalowej Woli.
Wśród prelegentów znaleźli się m.in. historyczka sztuki Sylwia Pęcak, historyk i krytyk teatralny dr Tomasz Mościcki, projektantka wnętrz Anna Grzybowska, edukatorka i przewodniczka miejska Joanna Rybak oraz bibliotekarka Jadwiga Surowiak.
Nie zabraknie również pokazów mody. Swoje kolekcje zaprezentują Bartek Czaja, Alicja Gorczyńska, Aneta Larysa Knap, Wioletta Podsiadlik, Nargiz Salwa, Magdalena Wilk-Dryło oraz stalowowolska projektantka Ewa Zbaraszewska, inicjatorka festiwalu. Pokazy poprowadzi dziennikarz i ekspert rynku mody Michał Zaczyński.
Wstęp do Muzeum COP kosztuje 1 zł.
Film o Tamarze Łempickiej na zakończenie
W niedzielę, 8 listopada, o godz. 16 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury zaplanowano projekcję filmu dokumentalnego „Prawdziwa historia Tamary Łempickiej” w reżyserii Julie Rubio.
Film przedstawia losy jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek kojarzonych ze stylem art déco. Opowiada o jej twórczości, życiu na tle burzliwych wydarzeń XX wieku i przełamywaniu barier, z którymi mierzyły się kobiety w świecie sztuki.
Na projekcję wstęp jest wolny.
PROGRAM
FESTIWAL ART DÉCO
w Stalowej Woli
II edycja
7-8 listopada 2026
7 listopada (sobota), godz. 17.00–20.00
Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola
Wstęp 1 zł
-
Pokazy kolekcji polskich projektantów
-
Prelekcje o stylu art déco z różnych perspektyw
Pokaz kolekcji Ewy Zbaraszewskiej
Prelekcja: Sylwia Pęcak, historyczka sztuki, edukatorka
Geometria piękna. Geneza stylu art déco w Europie
Pokaz kolekcji Nargiz Salwy
Prelekcja: dr Tomasz Mościcki, historyk i krytyk teatralny, artysta fotograf
W idealnym mieście II Rzeczypospolitej
Pokaz kolekcji Alicji Gorczyńskiej
Prelekcja: dr Tomasz Mościcki, historyk i krytyk teatralny, artysta fotograf
Teatralna plastyka a architektura Stalowej Woli
Pokaz kolekcji Anety Larysy Knap
Prelekcja: Anna Grzybowska, projektantka wnętrz, inż. budownictwa
Co z tym malarstwem?
Pokaz kolekcji Magdaleny Wilk-Dryło
Prelekcja: Joanna Rybak, edukatorka, przewodniczka miejska
W świecie przedwojennej elegancji – moda II RP
Pokaz kolekcji Wioletty Podsiadlik
Prelekcja: Jadwiga Surowiak, bibliotekarka
Literatura w blasku art déco
Pokaz kolekcji Bartka Czai
Prowadzenie: Michał Zaczyński, dziennikarz, wykładowca, ekspert rynku mody
8 listopada (niedziela), godz. 16.00
Miejski Dom Kultury – sala widowiskowa
ul. 1 sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola
-
Projekcja filmu Prawdziwa historia Tamary Łempickiej, reż. Julie Rubio
Komentarze