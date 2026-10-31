Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
0.0 / 5
Stalowa Wola 1 listopada 2026

Stalowa Wola w stylu art déco. Przed nami druga edycja festiwalu

Pokazy kolekcji polskich projektantów, opowieści o modzie międzywojnia i architekturze Stalowej Woli, a na zakończenie film o Tamarze Łempickiej. W listopadzie odbędzie się druga edycja Festiwalu Art Déco, który przybliży estetykę lat 20. i 30. XX wieku.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie zaplanowano na 7 i 8 listopada. Pierwszego dnia spotkania odbędą się w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, a w niedzielę festiwal przeniesie się do Miejskiego Domu Kultury.

Moda i sztuka w Muzeum COP

Sobotni program rozpocznie się o godz. 17 i potrwa do godz. 20. W Muzeum COP będzie można wysłuchać prelekcji poświęconych stylowi art déco, jego europejskim korzeniom, literaturze, malarstwu, modzie II RP oraz związkom teatru z architekturą Stalowej Woli.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. historyczka sztuki Sylwia Pęcak, historyk i krytyk teatralny dr Tomasz Mościcki, projektantka wnętrz Anna Grzybowska, edukatorka i przewodniczka miejska Joanna Rybak oraz bibliotekarka Jadwiga Surowiak.

Nie zabraknie również pokazów mody. Swoje kolekcje zaprezentują Bartek Czaja, Alicja Gorczyńska, Aneta Larysa Knap, Wioletta Podsiadlik, Nargiz Salwa, Magdalena Wilk-Dryło oraz stalowowolska projektantka Ewa Zbaraszewska, inicjatorka festiwalu. Pokazy poprowadzi dziennikarz i ekspert rynku mody Michał Zaczyński.

Wstęp do Muzeum COP kosztuje 1 zł.

Film o Tamarze Łempickiej na zakończenie

W niedzielę, 8 listopada, o godz. 16 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury zaplanowano projekcję filmu dokumentalnego „Prawdziwa historia Tamary Łempickiej” w reżyserii Julie Rubio.

Film przedstawia losy jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek kojarzonych ze stylem art déco. Opowiada o jej twórczości, życiu na tle burzliwych wydarzeń XX wieku i przełamywaniu barier, z którymi mierzyły się kobiety w świecie sztuki.

Na projekcję wstęp jest wolny.

PROGRAM

FESTIWAL ART DÉCO

w Stalowej Woli

II edycja

7-8 listopada 2026

7 listopada (sobota), godz. 17.00–20.00

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola

Wstęp 1 zł

  • Pokazy kolekcji polskich projektantów

  • Prelekcje o stylu art déco z różnych perspektyw

Pokaz kolekcji Ewy Zbaraszewskiej

Prelekcja: Sylwia Pęcak, historyczka sztuki, edukatorka

Geometria piękna. Geneza stylu art déco w Europie

Pokaz kolekcji Nargiz Salwy

Prelekcja: dr Tomasz Mościcki, historyk i krytyk teatralny, artysta fotograf

W idealnym mieście II Rzeczypospolitej

Pokaz kolekcji Alicji Gorczyńskiej

Prelekcja: dr Tomasz Mościcki, historyk i krytyk teatralny, artysta fotograf

Teatralna plastyka a architektura Stalowej Woli

Pokaz kolekcji Anety Larysy Knap

Prelekcja: Anna Grzybowska, projektantka wnętrz, inż. budownictwa

Co z tym malarstwem?

Pokaz kolekcji Magdaleny Wilk-Dryło

Prelekcja: Joanna Rybak, edukatorka, przewodniczka miejska

W świecie przedwojennej elegancji – moda II RP

Pokaz kolekcji Wioletty Podsiadlik

Prelekcja: Jadwiga Surowiak, bibliotekarka

Literatura w blasku art déco

Pokaz kolekcji Bartka Czai

Prowadzenie: Michał Zaczyński, dziennikarz, wykładowca, ekspert rynku mody

8 listopada (niedziela), godz. 16.00

Miejski Dom Kultury – sala widowiskowa

ul. 1 sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola

  • Projekcja filmu Prawdziwa historia Tamary Łempickiej, reż. Julie Rubio

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Śpiewak skarcił macierzysty klub. Stal przegrała z Sokołem Kleczew
Stalowa Wola
Śpiewak skarcił macierzysty klub. Stal przegrała z Sokołem Kleczew
Zielono-czarny walec w Jarosławiu! Stal rozbiła AZS różnicą 31 punktów
Stalowa Wola
Zielono-czarny walec w Jarosławiu! Stal rozbiła AZS różnicą 31 punktów
Tomasz Juda i Małgorzata Siembida zwycięzcami Ligi Biegowej TSA Sandomierz 2026
Stalowa Wola
Tomasz Juda i Małgorzata Siembida zwycięzcami Ligi Biegowej TSA Sandomierz 2026
Patryk Zarębski w finale węgierskiego 9. Eger Boxing Cup
Stalowa Wola
Patryk Zarębski w finale węgierskiego 9. Eger Boxing Cup
Ze Stalowej Woli jadą do Warszawy w obronie Trybunału Konstytucyjnego
Stalowa Wola
Ze Stalowej Woli jadą do Warszawy w obronie Trybunału Konstytucyjnego
Stalowa Wola stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości sektora kosmicznego
Stalowa Wola
Stalowa Wola stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości sektora kosmicznego
Piękna wieś nad Pyszenką
Pysznica
Piękna wieś nad Pyszenką
„Pan Tadeusz” jako monodram. Krakowski Salon Poezji w Rozwadowie
Stalowa Wola
„Pan Tadeusz” jako monodram. Krakowski Salon Poezji w Rozwadowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu