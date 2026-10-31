Stalowa Wola w stylu art déco. Przed nami druga edycja festiwalu

Wydarzenie zaplanowano na 7 i 8 listopada. Pierwszego dnia spotkania odbędą się w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, a w niedzielę festiwal przeniesie się do Miejskiego Domu Kultury.

Moda i sztuka w Muzeum COP

Sobotni program rozpocznie się o godz. 17 i potrwa do godz. 20. W Muzeum COP będzie można wysłuchać prelekcji poświęconych stylowi art déco, jego europejskim korzeniom, literaturze, malarstwu, modzie II RP oraz związkom teatru z architekturą Stalowej Woli.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. historyczka sztuki Sylwia Pęcak, historyk i krytyk teatralny dr Tomasz Mościcki, projektantka wnętrz Anna Grzybowska, edukatorka i przewodniczka miejska Joanna Rybak oraz bibliotekarka Jadwiga Surowiak.

Nie zabraknie również pokazów mody. Swoje kolekcje zaprezentują Bartek Czaja, Alicja Gorczyńska, Aneta Larysa Knap, Wioletta Podsiadlik, Nargiz Salwa, Magdalena Wilk-Dryło oraz stalowowolska projektantka Ewa Zbaraszewska, inicjatorka festiwalu. Pokazy poprowadzi dziennikarz i ekspert rynku mody Michał Zaczyński.

Wstęp do Muzeum COP kosztuje 1 zł.

Film o Tamarze Łempickiej na zakończenie

W niedzielę, 8 listopada, o godz. 16 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury zaplanowano projekcję filmu dokumentalnego „Prawdziwa historia Tamary Łempickiej” w reżyserii Julie Rubio.

Film przedstawia losy jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek kojarzonych ze stylem art déco. Opowiada o jej twórczości, życiu na tle burzliwych wydarzeń XX wieku i przełamywaniu barier, z którymi mierzyły się kobiety w świecie sztuki.

Na projekcję wstęp jest wolny.

PROGRAM

FESTIWAL ART DÉCO

w Stalowej Woli

II edycja

7-8 listopada 2026

7 listopada (sobota), godz. 17.00–20.00

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola

Wstęp 1 zł

Pokazy kolekcji polskich projektantów

Prelekcje o stylu art déco z różnych perspektyw

Pokaz kolekcji Ewy Zbaraszewskiej

Prelekcja: Sylwia Pęcak, historyczka sztuki, edukatorka

Geometria piękna. Geneza stylu art déco w Europie

Pokaz kolekcji Nargiz Salwy

Prelekcja: dr Tomasz Mościcki, historyk i krytyk teatralny, artysta fotograf

W idealnym mieście II Rzeczypospolitej

Pokaz kolekcji Alicji Gorczyńskiej

Prelekcja: dr Tomasz Mościcki, historyk i krytyk teatralny, artysta fotograf

Teatralna plastyka a architektura Stalowej Woli

Pokaz kolekcji Anety Larysy Knap

Prelekcja: Anna Grzybowska, projektantka wnętrz, inż. budownictwa

Co z tym malarstwem?

Pokaz kolekcji Magdaleny Wilk-Dryło

Prelekcja: Joanna Rybak, edukatorka, przewodniczka miejska

W świecie przedwojennej elegancji – moda II RP

Pokaz kolekcji Wioletty Podsiadlik

Prelekcja: Jadwiga Surowiak, bibliotekarka

Literatura w blasku art déco

Pokaz kolekcji Bartka Czai

Prowadzenie: Michał Zaczyński, dziennikarz, wykładowca, ekspert rynku mody

8 listopada (niedziela), godz. 16.00

Miejski Dom Kultury – sala widowiskowa

ul. 1 sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola