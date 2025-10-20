Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
5.0 / 5
Stalowa Wola 20 października 2025

Stalowa Wola w europejskiej sieci „Peer Reviews”

Miasto Stalowa Wola dołączyło oficjalnie dołącza do programu „Peer Reviews” realizowanego przez European Urban Initiative (EUI), co stwarza szansę na znaczące wzmocnienie strategii rozwoju miejskiego i współpracy z miastami z całej Europy.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Stalowa Wola została wyróżniona jako jedna z wybranych lokalizacji europejskiego projektu oceny i wymiany doświadczeń w obszarze trwałego rozwoju miejskiego („Peer Review”).

Czym jest program Peer Reviews i co dla miasta oznacza?

Program Peer Reviews EUI to narzędzie budowania kompetencji i współpracy międzygminnej, w ramach którego miasto – jako „miasto poddawane przeglądowi” – zaprasza ekspertów i przedstawicieli innych miast, by wspólnie przeanalizować aktualną strategię rozwoju, w szczególności w aspekcie zrównoważonego rozwoju miejskiego (SUD).

Dla Stalowej Woli udział w tym projekcie oznacza między innymi:

  • diagnozę wyzwań i mocnych stron w miejskiej strategii rozwoju;

  • możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi w Europie;

  • wsparcie ekspertów w zaprojektowaniu rekomendacji i działań wdrożeniowych;

  • zwiększenie widoczności miasta w sieci współpracy europejskiej.

Webinary i wizyty studyjne

W ramach projektu przewidziano serię webinarów oraz wizyt studyjnych. Najbliższą i najważniejszą jest wizyta studyjna w Stalowej Woli, która odbędzie się w dniach 22–23 października 2025 r.. Podczas wizyty eksperci i przedstawiciele miast partnerskich będą mogli bezpośrednio zapoznać się z realizowanymi projektami miejskimi, infrastrukturą oraz działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego to ważne dla regionu?

Udział w Peer Reviews może być przełomem dla Stalowej Woli z kilku powodów:

  • Wzrost jakości planowania i realizacji projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem miasta;

  • Lepsze przygotowanie do pozyskiwania środków unijnych i krajowych;

  • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i społecznej miasta dzięki połączeniu lokalnych działań z europejską siecią współpracy.

Co dalej?

Kolejnym etapem będzie przygotowanie przez miasto wraz z zespołem ekspertów dokumentu diagnostycznego oraz zgłoszenie „trzech kluczowych pytań” (guiding questions), na które będzie odpowiadać przegląd Peer Reviews. Następnie odbędą się warsztaty, sesje robocze i wymiana praktyk z udziałem miast partnerskich. Miasto zapowiada zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy – w tym samorządu, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych – w proces konsultacji oraz wdrażania rekomendacji.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zagrać w Bollywood? Niemożliwe nie istnieje
Zagrać w Bollywood? Niemożliwe nie istnieje
Utrudnienia na drodze w Zarzeczu. Rusza układanie nowej nawierzchni
Nisko
Utrudnienia na drodze w Zarzeczu. Rusza układanie nowej nawierzchni
56-latka z ponad 2 promilami za kierownicą
Nisko
56-latka z ponad 2 promilami za kierownicą
Zaginął 84-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach
Stalowa Wola
Zaginął 84-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach
Muzyka dla naszego miasta
Stalowa Wola
Muzyka dla naszego miasta
Tajemnice Złotego Pociągu i Kryształowej Komnaty
Stalowa Wola
Tajemnice Złotego Pociągu i Kryształowej Komnaty
60 lat „Piątki”. Piękny jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli
Stalowa Wola
60 lat „Piątki”. Piękny jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli
Osiem par małżeńskich nagrodzonych za wspólne pół wieku
Nisko
Osiem par małżeńskich nagrodzonych za wspólne pół wieku
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu