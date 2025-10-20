Stalowa Wola w europejskiej sieci „Peer Reviews”

Stalowa Wola została wyróżniona jako jedna z wybranych lokalizacji europejskiego projektu oceny i wymiany doświadczeń w obszarze trwałego rozwoju miejskiego („Peer Review”).

Czym jest program Peer Reviews i co dla miasta oznacza?

Program Peer Reviews EUI to narzędzie budowania kompetencji i współpracy międzygminnej, w ramach którego miasto – jako „miasto poddawane przeglądowi” – zaprasza ekspertów i przedstawicieli innych miast, by wspólnie przeanalizować aktualną strategię rozwoju, w szczególności w aspekcie zrównoważonego rozwoju miejskiego (SUD).

Dla Stalowej Woli udział w tym projekcie oznacza między innymi:

diagnozę wyzwań i mocnych stron w miejskiej strategii rozwoju;

możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi w Europie;

wsparcie ekspertów w zaprojektowaniu rekomendacji i działań wdrożeniowych;

zwiększenie widoczności miasta w sieci współpracy europejskiej.

Webinary i wizyty studyjne

W ramach projektu przewidziano serię webinarów oraz wizyt studyjnych. Najbliższą i najważniejszą jest wizyta studyjna w Stalowej Woli, która odbędzie się w dniach 22–23 października 2025 r.. Podczas wizyty eksperci i przedstawiciele miast partnerskich będą mogli bezpośrednio zapoznać się z realizowanymi projektami miejskimi, infrastrukturą oraz działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego to ważne dla regionu?

Udział w Peer Reviews może być przełomem dla Stalowej Woli z kilku powodów:

Wzrost jakości planowania i realizacji projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem miasta;

Lepsze przygotowanie do pozyskiwania środków unijnych i krajowych;

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i społecznej miasta dzięki połączeniu lokalnych działań z europejską siecią współpracy.

Co dalej?

Kolejnym etapem będzie przygotowanie przez miasto wraz z zespołem ekspertów dokumentu diagnostycznego oraz zgłoszenie „trzech kluczowych pytań” (guiding questions), na które będzie odpowiadać przegląd Peer Reviews. Następnie odbędą się warsztaty, sesje robocze i wymiana praktyk z udziałem miast partnerskich. Miasto zapowiada zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy – w tym samorządu, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych – w proces konsultacji oraz wdrażania rekomendacji.