Stalowa Wola uhonorowała Antoniego Rusinka

Związek Rusinka z HSW trwał ponad czterdzieści lat. Zaczynał jako technolog po studiach na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a dzięki pracy i kompetencjom stopniowo obejmował kolejne stanowiska kierownicze. W 2015 roku został prezesem zarządu HSW, pełniąc tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w 2016 roku.

Pod jego kierownictwem zakład realizował kluczowe projekty dla polskiej armii, w tym haubicę „Krab”, moździerz „Rak”, wyrzutnię „Langusta”, wieżę „ZSSW-30” oraz bojowy wóz piechoty „Borsuk”. Te sukcesy nie tylko wzmocniły pozycję HSW na rynku krajowym i międzynarodowym, ale też przyczyniły się do modernizacji Wojska Polskiego.

Antoni Rusinek wielokrotnie otrzymywał odznaczenia państwowe i branżowe, m.in. Krzyż Zasługi oraz medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Jego działalność była znaczącym impulsem dla rozwoju Stalowej Woli jako ważnego ośrodka polskiego przemysłu zbrojeniowego.