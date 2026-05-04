Stalowa Wola uczciła św. Floriana

Przy pomniku, znajdującym się przy ulicy Kwiatkowskiego, obecni byli prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny oraz wicestarosta powiatu stalowowolskiego Stanisław Sobieraj.

Pomnik św. Floriana ma szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności. Został ufundowany przez NSZZ Solidarność Huty Stalowa Wola. Jego budowę rozpoczęto na początku lat 80., jednak przerwał ją stan wojenny. Ostatecznie odsłonięto go 31 sierpnia 1992 roku, w 12. rocznicę powstania „Solidarności”. Na fundamencie widnieje napis: „Św. Florianie wspomagaj nas w pracy. Solidarność”.

Postać świętego od wieków związana jest z ochroną przed ogniem. Święty Florian przedstawiany jest jako rzymski oficer gaszący pożar. Jego kult w Polsce sięga 1184 roku, kiedy - na prośbę księcia Kazimierz Sprawiedliwy - relikwie trafiły do Krakowa. W 1436 roku został uznany za jednego z patronów Polski.

Święty Florian otaczany jest szczególną czcią przez osoby wykonujące zawody związane z ogniem - przede wszystkim strażaków i hutników, ale także kominiarzy czy piekarzy. Z okazji jego święta skierowano życzenia do wszystkich, którzy na co dzień mierzą się z żywiołami i dbają o bezpieczeństwo innych.